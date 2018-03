Nicht von der Stange

Mehr als zehn Jahre hat das Genehmigungsverfahren für den Rundholzplatz des Holzwerks Baumann in Beutelsau gedauert. Im September 2015 lagen endgültig alle Papiere vor, und seit mehr als einem halben Jahr ist die Anlage in Betrieb. Mit der Investition an sich ist Inhaber Armin Baumann „sehr zufrieden“. Sie sei für den Betrieb überlebenswichtig gewesen. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ spürt man dennoch, dass er die lange Planungsphase und die Widerstände nicht vergessen hat – und übt weniger Kritik an den Gegnern des Projekts an sich als vielmehr an so mancher Behörde.

Armin Baumann rechnet vor, was das lange Genehmigungsprozedere für die größte Einzelinvestition in der fast 154-jährigen Geschichte das Holzwerk Baumann letztlich gekostet hat: Sechs Millionen Euro für Fracht seien binnen zehn Jahren angefallen, weil die Baumstämme nach wie vor vom bisherigen Rundholzplatz in Altshausen nach Wangen transportiert werden mussten. Der Unternehmenschef spricht von 5000 LKW-Ladungen jährlich.

„Nicht unbeträchtlich“ sei letztlich auch der Anteil der Verfahrenskosten an dem Zehn-Millionen-Euro-Projekt gewesen, wie Baumann vor einiger Zeit dem Fachmagazin „Holzzentralblatt“ erzählte. Zudem beziffert er die der Stadt Wangen durch die Verzögerungen womöglich entgangene Gewerbesteuer im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro.

„Wenn wir das gewusst hätten...“

Dabei ist sich Baumann natürlich bewusst, dass die Verlagerung des Rundholzplatzes von Altshausen nach Wangen – nicht allein verfahrenstechnisch – kein Projekt von der Stange war. Denn in Deutschland seien in den vergangenen zehn Jahren „keine Handvoll“ dieser Anlagen entstanden. Und er weiß auch um die besondere und besonders komplizierte Lage seines Holzwerks, das von der Untere Argen, besonders ausgewiesener Naturschutzfläche und Wohnbebauung umgeben ist. Dass es dennoch mehr als zehn Jahre bis zur Genehmigung dauerte, dachte er 2004 allerdings nicht. Rückblickend sagt er: „Wenn wir damals gewusst hätten, wie lange es dauert, hätten wir gar nicht angefangen.“

Baumann hat es damals getan. Und in die Planungs- und Verfahrenszeit fielen auch ungünstige äußere wirtschaftliche Umstände: etwa die Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren. Sie habe auch in der Sägewerksbranche Spuren hinterlassen. Einige Alteigentümer deutscher Betriebe hätten aufgeben müssen.

Heute sieht Armin Baumann sein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 20 Millionen Euro (inklusive Schwesterfirmen) unter den ersten 100 von nach seiner Einschätzung rund 2000 Sägewerken in Deutschland. Gemessen an der Produktionsmenge schätzt er seinen Betrieb auf einem Platz zwischen Nummer 50 und 70 ein.

Dass er mit der Investition in den Rundholzplatz zufrieden ist, macht er an mehreren Faktoren fest: Technisch laufe die Anlage gut. Vor allem fallen seit Sommer 2017 die Transportwege zwischen Altshausen und Wangen weg. Um die Bedeutung klarzustellen, bemüht Baumann einen Vergleich: „Bei uns war die Einbauküche zur Drei-Zimmer-Wohnung in Altshausen.“

„Positiv überrascht“ zeigt er sich überdies von den Lärmemissionen der Anlage. Natürlich beinhaltete das aufwendige Planungsverfahren auch dazu allerhand Daten. Da – mit Ausnahme des Sortierstrangs – die lautesten Bereiche der Holzverarbeitung aber in einer neu gebauten Halle untergebracht seien, höre man draußen fast nichts. „Das war immer ein Restrisiko“, gibt Armin Baumann zu.

Dagegen hatte sich der Unternehmer gewappnet, wie er erzählt: Ganz bewusst habe er die Anlagen in Altshausen stehen lassen. „Dann hätten wir dort jederzeit weiter arbeiten können.“ Jetzt aber, mit einigen Monaten Erfahrung unter neuen Gegebenheiten, plant Baumann den Abbau und Verkauf der Maschinen in diesem, spätestens aber im kommenden Jahr. Am neun Hektar großen Grundstück in Altshausen selbst will er indes festhalten.

Während Armin Baumann all dies im Gespräch berichtet, holt ihn immer wieder die Vergangenheit des langjährigen Genehmigungsprozesses ein. Vor allem die lange Bearbeitungszeit der beiden seinerzeitigen Einsprüche ärgern ihn immer noch: „Die Petitionen an sich sind ja in Ordnung. Was uns gestört hat, ist, dass es beim Land keine Stelle gibt, die das innerhalb eines halben Jahres bearbeitet“, sagt der Unternehmer. „Da mache ich nicht den Bürgern den Vorwurf, sondern dem Land.“

Entwicklung des Unternehmens

Armin Baumann führt das 1864 in Langenargen gegründete gleichnamige Unternehmen in der fünften Generation. 1996 zog es an den heutigen Standort nach Beutelsau um. 2001 folgten nach eigenen Angaben der Zukauf des Sägewerks Altshausen, und des Unternehmens Alvet Holzverpackungen. Zudem stieg man in den Maschinenhandel ein.

Zum Holzwerk Baumann gehören auch die Schwesterfirmen AVT Altshausener Verpackungstechnik und Baumann Timbertec, allesamt als GmbH geführt. AVT ist auf die Produktion von Paletten und Holzverpackungen spezialisiert, Timbertec handelt mit Maschinen und Anlagen der Branche, insbesondere Sägewerksanlagen. Insgesamt gibt es rund 80 Beschäftigte.

Das Betriebsgelände in Beutelsau umfasst neun Hektar. Der neue Rundholzplatz hat eine Fläche von 32 000 Quadratmetern. Die Planungen dazu begannen 2004. Zehn Jahre später folgte die Rodung des entsprechenden Waldes und der Tiefbau, anschließend der Bau der Halle und bis ins vergangene Jahr hinein der Aufbau der neuen Anlagen. Dort werden laut Baumann zehn Baumstämme pro Minute verarbeitet, was 130 Festmetern pro Stunde entspricht.