Neuravensburger Störche fühlen sich auf dem Handymasten wohl

„Es sieht gut aus.“ Mit diesen Worten fasst Georg Heine, Vorsitzender des Wangener Naturschutzbunds, die Nist- und Brutversuche des Neuravensburger Storchenpaars der vergangenen Tage und Wochen zusammen. Am Freitag kam dann die Kunde eines SZ-Lesers: Die Jungen seien geschlüpft.

Wie berichtet, hatten die beiden Elterntiere vor gut einem Monat auf einem Handymast neben dem örtlichen Rathaus Quartier bezogen. Seinerzeit wollte das Paar sein Sommerquartier zunächst auf einem Hochspannungsmasten beim Brennerwirt bauen, war aber aufgrund des Einschreitens von Netze BW daran gehindert worden. In der Folge suchte es sich den auf einem Wohnhaus installierten Handymasten an der Bodenseestraße aus. Dort quartierten sich die beiden Tiere – für jedermann sichtbar – ein, um Nachwuchs auszubrüten.

Gute Überlebenschancen

Wohl mit Erfolg, wie sich jetzt heraus gestellt hat. Und in auch in den nachfolgenden Wochen und Monaten gibt Nabu-Chef Georg Heine den Storchenkindern gute Überlebenschancen. Abhängig sei dies aber vom Wetter.

Unterdessen ist zumindest die Herkunft des erwachsenen Männchens geklärt. Laut Heine sei er vor vier Jahren auf dem Hofgelände des Salemer Affenbergs zur Wort gekommen, wo Jahr für Jahr eine ganze Reihe dieser Tiere Nachwuchs zur Welt bringt. Dies könne man anhand der Beringung erkennen. Das Weibchen trägt hingegen keinen Ring, sodass nicht klar sei, woher es stamme.

Die Nachrichten von den Neuravensburger Störchen sind also gut. Auch weil nach dem ersten Nistversuch auf dem Handymasten schnell klar war, dass man sie dort in diesem Jahr in Ruhe brüten lassen will. Darin waren sich nicht nur Nabu und Ortsverwaltung einig, sondern dem hat laut Georg Heine auch der Hausbesitzer zugestimmt, der unversehends zu tierischen „Obermietern“ gekommen war.

Allerdings ist man sich auch einig, dass der Handymast keine Dauerlösung sein soll – aus mehreren Gründen. Zum einen bauen Störche ihre Nester im Laufe der Jahre immer weiter aus, so Heine. Ergo könnte das Heim von Meister Adebar für den Masten und seine Technik irgendwann zu schwer werden. Zum anderen räumt der Nabu-Vorsitzende ein, dass das Storchennest über dem Privathaus für dessen Besitzer „alles andere als toll sei“. Davon zeugen schon jetzt großflächige Kotspuren auf dem Dach des Gebäudes, und daher ist Heine diesem für dessen Toleranz dankbar.

Vor diesen Hintergründen werde für 2019 und mögliche Folgejahre gerade über Alternativen geredet. Eine davon könnte laut Heine eine Nistvorrichtung auf dem Dach des benachbarten Rathauses sein, eine andere wäre ein neu aufzubauender Telegrafenmast samt Kunstnest auf einem Grundstück ebenfalls ganz in der Nähe des derzeitigen Storchenquartiers. Ortsvorsteher Hermann Schad erklärte auf Nachfrage, eine „Mastenlösung“ in unmittelbarer Nähe zu bevorzugen.

„Nachwehen“ des ersten „Umzugs“

Für nach wie vor unnötig hält Georg Heine übrigens die „Ausquartierung“ der Tiere von dem Hochspannungsmasten beim Brennerwirt. Dies hatte der Netzbetreiber Netze BW vor rund einem Monat in Absprache mit der Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums veranlasst. Beide führten damals als Grund an, dass die Tiere bei Berührungen der Leitungen hätten sterben können. Zudem sei die dabei die Gefahr von Stromausfällen gegeben gewesen. Heine heute dazu: „Das hätte man technisch lösen können, wie in anderen Ländern auch.“