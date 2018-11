Das Interesse an dem Buch über „Neuravensburgs verlorene Söhne des Ersten Weltkrieges“ war erwartungsgemäß groß. Rund 80 Personen fanden am Sonntag den Weg in den Boeckeler Stadel, um von den Verfassern Wolfgang Norbert Roth und Michael Schlingmann einen Einblick in die Zeit zwischen 1914 und 1918 sowie einen Überblick über die 194 Seiten starke Chronik zu bekommen.

„Worum geht es in diesem Buch?“ fragte Michael Schlingmann in die Runde, um seinen Ausführungen Zahlen voranzustellen, die auch nach 100 Jahren noch Gänsehaut erzeugen: Insgesamt sind in diesem oftmals unterschätzten Krieg weltweit mehr als 9,4 Millionen Soldaten gefallen, davon gehörten mehr als zwei Millionen Soldaten dem Deutschen Reich an, 146 000 stammten aus Württemberg und aus Baden. Aus dem Oberamt Wangen kehrten 955 und aus Neuravensburg 64 Männer nicht mehr nach Hause zurück.

Eindrücklich stellten Roth und Schlingmann vor Augen, „wie alles begann“, welche Ereignisse sich rund um die Musterung der Wehrpflichten abspielten, wie die Armee aufgebaut und was die zunächst mit heroischen Gefühlen in Richtung Westen ziehenden Soldaten in den Schützengräben und Stellungen erwartete. Hier und da wurde ein Blick in die Ausgabe des „Argenboten“ geworfen, der die Diskrepanz zwischen „Weltfrieden“ und „Weltkrieg“ zu kommentieren wusste.

Dass aus der anfänglichen Propaganda grausame Wirklichkeit wurde, die Gesunderhaltung der Truppe hinsichtlich „Grabenfuß“, Ungeziefer und „Spanischer Grippe“ Probleme bereitete, und durch die Kampfhandlungen oft ganze Regimenter ausgelöscht wurden, war ebenso zu hören wie vom Zustand der Menschen in den Städten und Dörfern. Da gab es „Engpässe an Rohstoffen“, 1917 mussten beispielsweise alle Glocken abgehängt werden, nicht zuletzt wütete auch unter der Bevölkerung die Spanische Grippe.

Im weiteren Verlauf des einstündigen Vortrags konnte man sich ein Bild von der aufwendigen Forschungsarbeit der Autoren machen, hörte etwas von den Bemühungen des „Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ und von dem „ewigen Ruherecht“ der Soldaten. Auch wurden die Zuhörer dazu aufgefordert, sich anhand des Buches „Gedanken über die Hinterbliebenen“ zu machen, denen der Vater und Ernährer verloren gegangen war.

Ortsvorsteher Hermann Schad bedankte sich für die „akribische Arbeit über Monate und Jahre“ und zollte Michael Schlingmann und Wolfgang Roth im Namen der Ortschaft „großen Respekt vor der Leistung.“ Im Hinblick auf die Frage „Haben wir aus der Geschichte gelernt?“ erinnerte Schad an die nationalistischen Tendenzen in der neuesten Zeit, die in ihrer Entwicklung bedenklich seien. Er zitierte den französischen Präsidenten Macron: „Patriotismus ist das Gegenteil von Nationalismus.“