Neuravensburg war erfüllt vom Singen und Klingen

Der Sängerbund Neuravensburg hat am Samstag „Sang und Klang in und aus Neuravensburg“ geboten. Die Zuhörer in der gut besuchten Turn- und Festhalle zeigten sich zufrieden. Gab es mit Kindergesang, Seemannsliedern und eigenen Beiträgen des Männerchors doch sprichwörtlich für jeden Geschmack etwas.

Es ist immer wieder erfrischend, wenn Kinder singen. Vor allem dann, wenn sie es so freudig tun, wie die Mädchen und Buben des Kinderchors Pfärrich. Man merkt es Leiterin Elisabeth Müller-Deutschle und ihren beiden Töchter Lea und Jana Halder an, wie groß ihre eigene Begeisterung ist, die sie bei öffentlichen Auftritten haben. Und die sich dann auf die Sängerschar wie auch auf das Publikum überträgt.

Ein Medley aus bekannten Melodien, die Müller-Deutschle passend für die Kleinen mit stimmigen Texten versehen hatte, ein reizendes Muttertagslied und dann zusammen mit dem Sängerbund den von Michael Jackson und Lionel Richie geschriebenen Afrika-Song „We are the world, wir sind die Kinder“ erwärmte sicherlich so manches Herz im Saal.

Passend dazu hatte der Sängerbund Neuravensburg unter Dirigent Paul Sigl das erste Stück für seinen alleinigen Part mit „Ihr von Morgen“ gewählt. Udo Jürgens war es immer ein besonderes Anliegen gewesen, es mit in seine Konzertabfolge hineinzunehmen: „Ihr von Morgen werdet wissen, was aus dieser Erde wird.“ „Danny Boy“, bekannt geworden durch die alte irische Volksweise „A Londonderry Air“, das aus Lothringen stammende Volkslied vom „Schönen Rosengarten“, aber auch die von Vangelis komponierte Filmmusik aus dem Streifen „1492“ mit dem Titel „Conquest of Paradise“ gefielen.

Dann kamen die 30 von Dieter Schmidhäuser geführten Wangener Seeleute auf die Bühne und besangen die Romantik und die Freiheit auf dem Meer, die Sehnsucht nach der Ferne, der Heimat und dem schönen Mädchen, das im Hafen zurückgelassen werden musste. Wobei der Shanty-Chor des Bürgerforums teilweise die echten alten Shanties, die zur Arbeit an Bord der großen Windjammer gesungen wurden, aber auch maritime Lieder von der Küste und der Waterkant im Programm hatten.

Bereits im ersten Set hatten die Shanty-Sänger Klassiker wie den „Hamborger Veermaster“ oder den Gruß „Good Night Ladies“, der von dem unterschiedlichen Rhythmus in Strophe und Refrain lebt und den Titel deshalb so abwechslungsreich macht, im Repertoire. Auch die „Kaperfahrt“ der „Freibeuter“ mit dem unwiderstehlichen Text „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt gehen, müssen Männer mit Bärten sein“, traf ins Schwarze.

Nach der Pause zeigte sich ein Schifflein am Horizont „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“, wurde „Hafenurlaub“ gemacht und erklärt, warum gerade hier die Liebe so schön ist: „Die Mädel im Hafen sind nicht treu, aber neu.“ Schließlich durfte auch die „Kleine Moewe“, die nach Helgoland fliegt, nicht fehlen. Erinnerte sie doch an Hans Albers und Freddy Quinn.

Nachdem die Herren des Sängerbunds Neuravensburg dem „Fröhlichen Weinland“ ihre Reverenz erwiesen und die dort wachsenden Trauben „in die Tonne“ überführt hatten, gab es das Gemeinschaftslied beider Chöre. Bei aller Freude über das vor Augen gehaltene Bild der Schiffer „Es löscht das Meer die Sonne aus“ waren die Gäste doch froh, dass das Licht in der Festhalle noch einige Zeit für die Begegnung untereinander und das Gespräch miteinander bestehen blieb.