Neuheiten bei Handel und Gewerbe in Wangen

Auch Anfang 2018 ist beim Einzelhandel und Gewerbe in und um die Wangener Altstadt jede Menge Bewegung drin. Es gibt wieder einige wenige Leerstände, Traditionsgeschäfte schließen oder sind bereits zu, es eröffnen aber auch wieder neue Geschäfte – mitunter in prominenter Lage.

Herrenstraße/Marktplatz

Dort, wo bis zum vergangenen September acht Jahre lang die Stadtbuchhandlung beheimatet war, werden sich am 1. Februar wieder die Türen öffnen. In der Herrenstraße 9 eröffnet die insgesamt 50. Filiale von Osiander, laut eigener Angabe die „zweitälteste, bestehende Buchhandlung in Deutschland“. Darin aufgehen wird die Buchhandlung Ritter, die vom Familienunternehmen mit Sitz in Tübingen übernommen wurde (die SZ berichtete). Noch am Mittwoch wurden die restlichen Bestände aus der Gegenbaurstraße herüber geräumt und ins Sortiment an der Herrenstraße integriert, wie Barbara Feßler berichtet. Die frühere Ritter-Inhaberin und neue Osiander-Filialleiterin nimmt ihr komplettes, fünfköpfiges Team mit. Gefeiert wird die Neueröffnung dann am Samstag, 3. Februar.

Gegenüber, in der Herrenstraße 8, hatten Gernot und Ingeborg Dettweiler Ende September ihr Geschäft „Günstig für Ihren Haushalt“ eröffnet. Nach dem Räumungsverkauf der vergangenen Woche soll noch im Februar wieder Schluss sein. „Das war auch so geplant“, sagt Gernot Dettweiler. Was auf sein Haushaltswarengeschäft folgt, ist noch unklar, die gut 50 Quadratmeter große Ladenfläche wird derzeit in der städtischen Gewerberaumbörse angeboten. Dort steht auch das Erdgeschoss der Immobilie, in dem noch bis Mitte Dezember eine Filiale von Wolle Rödel drin war. Nach SZ-Informationen laufen derzeit Gespräche mit Interessenten für die etwa 70 Quadratmeter Verkaufsfläche am Marktplatz.

Bindstraße

Auch in der Bindstraße gab es in den vergangenen Wochen einige Veränderungen. Mitte Dezember gaben Karl und Sybille Wachter altersbedingt ihr gleichnamiges Raumausstattungsgeschäft auf. Seit 40 Jahren war der Wangener Traditionsbetrieb in der Bindstraße beheimatet, und zuvor viele Jahre in der Karlstraße. Das Haus ist mittlerweile verkauft und soll saniert werden.

Mit der Wild-Uhren-Schmuck-Optik GmbH wird in absehbarer Zeit ein weiteres, lang eingesessenes Wangener Geschäft in der Bindstraße zumachen, der Räumungsverkauf läuft noch bis Ende März. Die Wild-Historie geht immerhin rund 90 Jahre zurück. Laut Nico Huber, Sohn von Geschäftsführerin Martina Strobl, soll die Meisterwerkstatt fortgeführt werden. Wie es mit dem Ladengeschäft weitergeht, stehe noch nicht fest: „Ideen gibt es viele, wir sind für alle Richtungen offen.“

Leer steht seit Ende 2017 die Gewerbefläche im „Haus Waldner“, Bindstraße 5. Dort war zuvor ein Architekturbüro beheimatet. In dem Gebäude sind das Erdgeschoss und der erste Stock zu vermieten, wie ein Aushang verrät. In der südlichen Bindstraße gibt es dafür einen Leerstand weniger. Wo früher das griechische Lokal Sirtaki drin war, hat mittlerweile ein Hongkong-China-Restaurant eröffnet. Und bei der Foto-Ecke am Saumarkt hat am 1. Januar der Eigentümer gewechselt, auf Klaus Rasthofer folgte Christian Bartok.

Isnyer Straße

Eine Veränderung gibt es auch an der Ecke Isnyer Straße/Friedrich-Ebert-Straße. An diesem Standort hatte Julius Biggel über 20 Jahre lang seinen Fahrradfachhandel betrieben. Die Räumlichkeiten hat nun Pasquale Mennig übernommen, der bisher mit seinem Spezialgeschäft „Radrezept“ für Mountainbikes und Getriebefahrräder im Niederwangener Gewerbegebiet Feld beheimatet war. „Ich wollte die Innenstadtnähe mit mehr Lauf- und Servicekundschaft“, sagt Mennig, der offiziell am 1. Februar eröffnet. „Julius Biggel tritt altershalber etwas kürzer, wird aber als Mitarbeiter seinen Kunden erhalten bleiben.“ Im Angebot bleiben demnach die Alltags- und Tourenfahrräder sowie Reparaturen und Service.

Braugasse

Auch in der Braugasse gibt es wieder einen Leerstand, denn der Wangener Norbert Unfug hat mit seinem Kerzenatelier Pusteblume den Standort verlassen. Die vergangenen acht Jahre hatte es dort einen Werkstattverkauf gegeben, nun hat Unfug eine kleinere Werkstatt in Neuravensburg angemietet. Gespräche mit möglichen Nachmietern sollen derzeit laufen.

Spitalstraße

Noch nicht eröffnet hat der angekündigte Barber-Shop in der Spitalstraße. Hier wollte der türkische Barbier Musaffer Zurnaci bereits im November einen Männersalon aufmachen. Die Schaufenster der Ladenfläche, wo früher „surf4snow“ drin war, sind jedoch weiter zuplakatiert.