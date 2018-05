Die geplante Wohnbebauung der Freifläche zwischen den Wohngebieten Haid und Wittwais hat die nächste verfahrenstechnische Hürde genommen: Der Gemeinderat segnete am Montagabend mehrheitlich den Vorentwurf des Bebauungsplans ab. Erneut gab es im Stadtparlament eine ausgiebige Diskussion über die Art der künftigen Bebauung des 4,57 Hektar großen Geländes. Dabei wurde deutlich, dass soziale Komponenten im Zuge weiterer Beratungen mehrheitsfähig werden könnten.

Als GOL-Fraktionschef Tilman Schauwecker das Wort ergriff, schaute er in die Runde des großen Sitzungssaals und bekundete sein Erstaunen über den geringen Publikumszuspruchs angesichts des im vergangenen Jahr mit am heißesten diskutierten kommunalpolitischen Themas: „Wir sind fast unter uns. Man hat den Eindruck, dass die Luft raus ist.“

Neue Ideen in Sachen Verkehr

Auf das Emotionale bezogen hatte er angesichts der sachlichen Debatte sicher Recht. Gleichwohl setzten sich die Stadträte inhaltlich sehr intensiv mit den konkretisierten städtischen Plänen auseinander. Wobei Vertreter mehrerer Fraktionen lobten, dass die Stadt bei dem Thema die Fäden wieder in der Hand halte.

Diese stellte einige Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Entwürfen vor. Sie betreffen vor allem die viel debattierte Erschließung des Gebiets. Bislang von der bestehenden „Aufweitung“ an der Maria-Catharina-Reich-Straße aus geplant, will die Stadt die Stichstraße jetzt direkt vom Kreisel am Gesundheitszentrum in das künftige Baugebiet führen. Konkret: Die Maria-Catharina-Reich-Straße könnte demnach in einem kleinen Bogen durch Teile dieses Areals führen. „Das bedeutet auch eine Verkehrsberuhigung für die Haid“, warb Stadtplanerin Melanie Griebe für die Idee, um die es in der Sitzung nur am Rande ging, weil sie weithin auf Zustimmung stieß.

Im deren Mittelpunkt stand – so deutlich wie bislang noch ein keiner Diskussion, die das Gebiet Haid/Wittwais zum Thema hatte – die Frage, für wen dort Wohnbebauung entstehen soll. CDU-Fraktionschef Paul Müller lobte den Vorentwurf generell und erklärte: „Das Gebot der Stunde ist die Wohnungsnot zu entschärfen.“

Dabei komme es zwar auf Vielfalt an, zugleich forderte er aber mit Blick auf die später noch anstehende Grundstücksvergabe eine „soziale Komponente“ und nannte namentlich Bauträgermodelle. Zudem wünschte er sich einen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan noch in diesem Jahr, denn: „Wir sind es den vielen Wohnungssuchenden schuldig, voranzukommen.“ Eine „sozial verträgliche Durchmischung“ des Gebiets forderte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Alwin Burth, der Quoten für Bauherren- und Genossenschaftsmodelle verankert sehen will.

Von der GOL gab es am Ende die einzigen Gegenstimmen (vier, bei zwei weiteren Enthaltungen). Diese begründete Tilman Schauwecker mit der Ansicht, dass mit den vorliegenden Plänen der „sparsame Einsatz von Grund und Boden“ nicht gewährleistet sei. Zudem verspiele die Stadt „städtebauliche Chancen“, weil der Entwurf alternativen Wohnformen keine Chance lasse.

OB: Noch ist alles offen

Schauweckers Fraktionskollege Siegfried Spangenberg befand wegen ökologischer und sozialer Aspekte: Die vorgesehenen maximalen Geschosshöhen (drei plus Dachgeschoss) seien zu niedrig. Er glaubte, die Stadt habe „dem Druck der Bedenkenträger“ aus der Nachbarschaft „zu viel nachgegeben“.

An diesem Punkt verteidigte OB Michael Lang die Verwaltungspläne, die er als „Kompromissvorschlag“ bezeichnete – zumal sie im jetzigen Stadium alle Optionen offen ließen. Man habe bis dato die Grundstücke nicht parzelliert, sondern innerhalb des Baugebiets lediglich größere Felder abgesteckt. Innerhalb dieser seien auch alternative Wohnformen möglich, etwa für Baugenossenschaft oder aber für Betriebe, falls diese für ihre Mitarbeiter bauen wollten: „Auch das würde ich schön finden.“

Grundsätzlich plädierte der Rathauschef indirekt aber auch für Bau von Eigenheimen: „Wir haben auf jeden Fall eine Verantwortung gegenüber jungen Familien mit Kindern.“ Ihnen etwas anzubieten bedeute, die Zukunft der Stadt sichern zu helfen. Außerdem warb er für einen Blick auf die Zusammenhänge und verwies auf andere Baugebiete in der Stadt, etwa im Bereich Erba/Auwiesenweg.

Mit dem Beschluss vom Montag wurde nicht nur der Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt. Er bedeutet auch, dass jetzt die frühzeitige offizielle Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden ansteht.

Räte befürchten Verkehrsprobleme

Ungeachtet der neuen Pläne für die Anbindung an die Maria-Catharina-Reich-Straße (siehe Haupttext) hat der Rat andere verkehrliche Aspekte rund um das geplante Baugebiet diskutiert. So sah die SPD die Erschließung des Areals über eine Stichstraße kritisch. Die Freien Wähler wiesen auf die mögliche Zunahme bereits bestehender Verkehrsprobleme an der Kreuzung Ravensburger Straße/Siemensstraße hin.

SPD-Fraktionschef Alwin Burth plädierte anstatt der geplanten Stichstraße von der Maria-Catharina-Reich-Straße aus für eine Erschließung über die Wittwais. Sein Fraktionskollege Gerhard Lang befürchtete bei einem Festhalten an diesen Vorstellungen später Probleme mit dem Durchgangsverkehr wie in der Haid. Er wünschte sich – analog zum Waltersbühl – eine ringförmige Erschließung. OB Lang verteidigte die Verwaltung: Die jetzigen Pläne lasse künftigen (Entscheider-) Generationen die Option auf eine Erweiterung des Baugebiets.

Ursula Loss, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, setzte sich hingegen für den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Siemensstraße/B 32 ein, wenn der Bahnübergang einmal beseitigt sei. Damit stieß sie auf grundsätzliche Gegenliebe bei OB Lang. Dieser verwies aber erneut darauf, dass dies nicht allein eine städtische Entscheidung sei, da es um eine Bundesstraße gehe.

Lebhafte Debatte zu schnellerem Verfahren

Anders als bislang vorgesehen, will die Wangener Stadtverwaltung das künftige Baugebiet zwischen Haid und Wittwais nach einem aktuell gültigen, aber zeitlich begrenzten beschleunigten Verfahren durchziehen. Im Gemeinderat gab es dazu eine lebhafte Debatte.

Zur Erinnerung: Die alte Bundesregierung hatte das Baugesetzbuch um den Paragrafen 13b ergänzt. Vor dem Hintergrund der Wohnungsnot ist es Kommunen wenige Jahre lang erlaubt, manche Baugebiete durchzusetzen, ohne den Flächennutzungsplan zu ändern. Auch sind weder eine Umweltprüfung noch ein Flächenausgleich für den Eingriff in die Natur nötig.

Dies will sich die Stadt mehrfach zunutze machen, etwa in Deuchelried, aber auch zwischen Haid und Wittwais. Um eine der wichtigsten Voraussetzungen zu erfüllen (maximal 10 000 Quadratmeter mit Häusern bebaute Fläche) hat sie das Baugebiet Richtung Nieratz um die Fläche von etwa einer Häuserreihe verkleinert. Außerdem soll auf den noch festzulegenden Grundstücken weniger Fläche bebaubar sein als üblich, wie Stadtplanerin Melanie Griebe am Dienstag erklärte.

Dieses Ansinnen erhielt volle Rückendeckung von der CDU: „Wohnraum kann man nur bezahlbar machen, wenn man Druck vom Kessel nimmt“, erklärte etwa Hans-Jörg Leonhardt. 13b sei ein probate Mittel dazu.

Gänzlich anders bewerteten GOL und SPD das Thema. Tilman Schauwecker erklärte: „So habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Das beschleunigte Verfahren sei nur akzeptabel, wenn „effizient“ gebaut werde. Dieses Ziel sei auf diese Weise nicht erfüllt. Gerhard Lang (SPD) sah gar einen „Rückschritt in die Umweltpolitik vergangener Jahrzehnte“. Im Bebauungsplanentwurf ausgewiesene Ausgleichskomponenten nannte er „lächerlich“.

OB Michael Lang verwahrte sich gegen die Vorwürfe: Die Stadt werde nicht „locker“ mit den Vorschriften umgehen. „Wir nehmen das Bebauungsplanverfahren ernst.“