Neues Team packt die städtische Jugendarbeit in Wangen an

Pünktlich vor den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Jugendhauses Anfang März präsentiert die Stadt Wangen ein neues Team für ihre Jugendarbeit. Leiterin dieses Jugendreferats ist seit Jahresbeginn Alexandra Müller, unterstützt wird sie von Anna Bilgeri und Joel Herz. Das Trio soll mit einer neuen Struktur und Aufgabenverteilung personell flexibler sein, um das Konzept der offenen Jugendarbeit noch besser umsetzen zu können.

Zumindest personell war es um die städtische Jugendarbeit bis zum Jahreswechsel nicht gerade gut bestellt. Die damalige Jugendhaus-Leiterin Melanie Müller orientierte sich vergangenen Sommer um, im Herbst ging dann die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt, Marina Teichmann, in Mutterschutz. Die „Stellung“ hielt seitdem Anna Bilgeri, die kurz zuvor erst ihre Ausbildung in der Verwaltung abgeschlossen hatte. „Auch deshalb war es eine günstige Gelegenheit, die Jugendarbeit umzuorganisieren“, sagt Alexandra Müller.

Die 35-Jährige wurde 2008 Jugendhausleiterin, arbeitete die vergangenen Jahre aber im Fachbereich Jugend, Schule und Familie und kehrt nun als Leiterin des neu geschaffenen Jugendreferats an ihre alte Arbeitsstelle zurück. Zum dreiköpfigen Team gehören wie bisher die 23-jährige Anna Bilgeri mit dem Schwerpunkt offene Kinder- und Jugendarbeit und neu der 27-jährige Joel Herz, der sich vor allem mit dem Thema „Mobile/Aufsuchende Jugendarbeit“ befassen sollen. Die drei Vollzeitstellen sollen eine gegenseitige Vertretung ermöglichen. „Die Konzeption ist so, dass sie personenunabhängig funktioniert“, so Müller.

Neuer Aufgabenzuschnittund neue Struktur

Neuer Aufgabenzuschnitt und neue Struktur seien aber auch die Antwort auf Entwicklungen der vergangenen Jahre. „Das Jugendhaus ist ein Ort, an dem Jugendarbeit stattfindet, neben vielen anderen“, sagt Alexandra Müller. „Sie muss heute dort angesiedelt sein, wo Jugendliche sind.“ Sozialarbeiter müssten in Stadtteilen wie dem Bereich Auwiesen zusammen mit dem Zugehenden Sozialdienst Angebote machen. Auch durch die Ganztagsschulen habe sich der Fokus der Jugendarbeit verschoben. So gibt es Kooperationen mit Realschule und Martinstorschule. Steigende Mobilität und mehr finanzielle Unabhängigkeit unter Jugendlichen und die Integration von jungen Flüchtlingen seien weitere Gründe, die eine offene Jugendarbeit erfordern.

Hoffnung auf denPartyraum im Keller

Damit das Wangener Jugendhaus, das regelmäßig von diversen Gruppen und Vereinen als Treffpunkt genutzt wird, vielleicht auch wieder mehr zum Anlaufpunkt für die Jugend wird, dazu könnte auch der seit längerem verwaiste Partyraum im Keller beitragen. Er wurde vergangenes Jahr „entfeuchtet“, und Alexandra Müller hofft, dass man die Räumlichkeiten vielleicht noch dieses Jahr wieder für Veranstaltungen wie Discos benutzen kann. „Das würde eine Angebotslücke in Wangen schließen.“

Tag der offenen Tür und Band Contest zum Jubiläum

Das Jugendhaus an der Leutkircher Straße, auf dem früheren Dreher-Areal, wurde am 6. März 1998 eingeweiht. Die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag der städtischen Einrichtung starten am Samstag, 10. März, mit einem Tag der offenen Tür. Geboten werden laut Ankündigung „vier exklusive Workshops in den Themen Graffiti, DJ, Foto und „Holz trifft Textil“. geben. „Alle diese Workshops sind sehr hochwertig, weil sie von Profis geleitet werden“, sagt Anna Bilgeri. Wer mitmachen will, muss sich anmelden. Die Plätze sind beschränkt, angesprochen werden sollen Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Die Teilnahme kostet jeweils zwei Euro. Am Abend soll das Jugendhaus bei einem Band-Contest im Saal gerockt werden. Bands mit zwei bis sechs Mitgliedern können sich beteiligen. Die Jury wird aus erfahrenen Musikern bestehenden. Aus Gründen der Organisation müssen sich auch die interessierten Bands anmelden. Als erster Preis winkt ein Auftritt beim „Wait for it 3.0“ im Juli und eine Aufnahme in einem Tonstudio. Anmelden können sich junge Bands über das Formular, das von der Internetseite des Jugendhauses (www.jugendhaus-wangen.de) heruntergeladen werden kann, oder direkt im Jugendhaus.

Öffnungszeiten Jugendhaus: Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag 16 bis 21 Uhr. Aktivitäten außer Haus: Dienstag Schülercafé und Mädchengruppe in der Martinstorschule, Mittwoch und Donnerstag Schülercafé und Mittwoch Mädchen- und Jungengruppe in der Realschule, Donnerstag Mädchentreff im Auwiesenweg.