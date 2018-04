Neuer Kiga Primisweiler: Gründe für höhere Kosten überraschen manche Räte

Der neue, viergruppige Kindergarten in Primisweiler wird gebaut. Den entsprechenden Beschluss hierfür hat der Wangener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Zuvor gab es ein Diskussion vornehmlich über die auf knapp 4,1 Millionen Euro gestiegenen Kosten.

Erschließung über mehr als 150 Meter

Rund 3,45 Millionen Euro lautete die Kostenschätzung zum Kindergarten-Neubau in Primisweiler Ende 2017. Gut vier Monate später sind es nach der neuesten Berechnung 4,08 Millionen. Die Gründe für den Anstieg um knapp 630 000 Euro erläuterte Jörg Weh vom städtischen Bauamt in der Ratssitzung am Montagabend. Im Zuge von „Grundrissoptimierungen“ sei wegen einer rollstuhlgerechten Anbindung eine Rampe in den Außenbereich berücksichtigt worden. Außerdem erhalten alle vier Gruppen einen direkten Zugang nach draußen. Entsprechende Untersuchungen hätten ergeben, dass der Baugrund erheblich aufgefüllt werden müsse, was zu erhöhten Kosten führe. Auch das jetzt vorgesehene Kompaktdach für die Sicherheit des Flachdachs sei teurer als das ursprünglich kalkulierte Foliendach. Dazu kämen höherwertige Materialien im Innenausbau.

Was in erster Linie zu Kommentaren der Räte führte, waren aber die höheren Kosten für die Erschließung mit Abwasser, Wasser und Strom. Hier ist der nächste Anschlusspunkt rund 150 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. „Das kommt jetzt aber nicht überraschend, dass die Erschließungsleitung so weit weg ist“, frotzelte Tilman Schauwecker (GOL). In die selbe Richtung ging Alwin Burth (SPD). Insgesamt stieß die Planung jedoch auf Zustimmung in allen Fraktionen. Paul Müller (CDU) freute sich über „viel Holz“ und hofft auf Einsparungen durch einen Baustandardausschuss. Reinhold Meindl (Freie Wähler) forderte hinsichtlich der Kostensteigerung bereits vorab eine Aussprache über die Standards.

Stadt: Inbetriebnahme frühestens Ende 2019

„Entscheidend ist, dass wir beim Baubeschluss die Kosten kennen“, entgegnete OB Michael Lang. Er bezeichnete die Planungsphase als „intensiv“, sie liefere jedoch wertvolle Grundlagen als Modell für weitere Kindergarten-Bauvorhaben. Der nächste Schritt in Primisweiler ist nun das Baugesuch, im besten Fall kann laut Weh noch im Herbst die Bodenplatte gefertigt werden. Die Inbetriebnahme sei dann frühestens Ende 2019 möglich.