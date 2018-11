Oberbürgermeister Michael Lang hat sich bei der Besichtigung des Kindergartens Am Gottesacker mit Eltern, Erzieherinnen und Handwerkern sehr angetan gezeigt vom Ergebnis der Sanierung. „Glücklich zeigte sich auch die Sprecherin der Eltern, Sylvia Schneider, über die Maßnahme. „Vor allem, dass der Garten erhalten bleiben konnte, ist toll. Der macht doch den Kindergarten aus“, sagte sie. Die Leiterin Madleine Matheis bestätigte, dass sich die Kinder bereits bestens eingelebt hätten.

Nachdem im Februar 2017 Probleme beim Raumklima festgestellt worden waren, mussten die Räume im Untergeschoss komplett gesperrt werden. In der Abwägung verschiedener Ersatzvarianten entschied sich Stadt unter Einbeziehung von Kindergarten samt Elternschaft für die Sanierung des Gebäudes. Im Sommer 2017 begannen dann im Zusammenwirken mit dem Architekten André Will von Crema Architekten die Sanierung mit dem Rückbau des ehemaligen Kellers.

Für den zuständigen Mann im städtischen Hochbauamt, Stefan Lontzek, war die Sanierung des Kindergartens in vieler Hinsicht eine besondere Baustelle: Weil die Decke mit 2,20 Metern lichter Höhe zu niedrig war, musste das Gebäude „nach unten gebaut werden“, wie er sagte – eine nicht alltägliche Bauweise. In der Planung konnte mit Dietmar Weber auf die Erfahrung des Statikers zurückgegriffen werden, der bereits bei der Sanierung des Hauses „Rose“ in der Altstadt auf ähnliche Art und Weise bauen musste.

Freundliche Atmosphäre

Kinder, Erzieherinnen und Eltern hatten während der Sanierung eine Menge Lärm auszuhalten. Nach Lontzeks Worten sei es besonders laut zugegangen, als die Lichtschächte weggehackt wurden. Und als der Nebenausgang unten und die Außenanlage gebaut wurden, „sah es rund um das Gebäude zeitweilig aus wie auf einem Truppenübungsplatz“. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Die neuen Räume sind strahlend hell, die Böden mit grünem und gelbem Linoleum ausgelegt, was eine besonders freundliche Atmosphäre in Schlafraum, Gruppenraum, Werkstatt und Intensivraum zaubert.