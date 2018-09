Mit leichter, ferienbedingter Verspätung hat das DRK Wangen gefeiert, was eigentlich schon im Juli beim Ortsverein für (doppelte) Freude sorgte. Zum einen holte sich die Verpflegungstruppe beim Landeswettbewerb in Mössingen einen zweiten Preis. Zum anderen kam der Ortsverband in den Besitz einer 35 000 Euro teuren Feldküche des vom Land finanzierten Katastrophenschutzes.

Es duftet im Hof des DRK-Heims an der Liebigstraße im Rahmen der kleinen Feier. „Paraguayischer Papagei im Speckmantel“ steht auf der Speisekarte. „Wir lassen uns immer irgendwelche Spaßnamen einfallen“, klärt Thomas Hirschle, Gruppenführer der Verpflegungsgruppe, auf. In Wahrheit brutzelt ein gefülltes Baguette im Backofen. „Einen Ofen hatten wir bisher nicht“, sagt Hirschle. Nicht zuletzt deshalb gibt es Gebackenes.

Vor 21 Jahren wurde beim DRK Wangen die Verpflegungsgruppe gegründet. Zu ihr gehören neun DRK-Einsatzkräfte, ein (großer) Teil der Altersabteilung und ein Küchenteam. „Im Schnitt haben wir zwischen zehn und 15 Einsätze im Jahr“, erzählt Hirschle. Darunter seien fünf Blutspendetermine und drei bis fünf Alarmeinsätze. „Der Rest sind planbare Termine, wie beispielsweise die Gemarkungsputzete oder nun in Kürze die in Wangen Station machende Elektromobilitätsrundfahrt Wave oder das Dackelrennen.“

1200 Personen bei Zeltlager versorgt

Beim Kreisjugendwehr-Zeltlager versorgte die Wangener Verpflegungstruppe beim „Elterntag“ auch schon einmal 1200 Personen – beziehungsweise 500 Teilnehmer über fünf Tage mit jeweils drei Mahlzeiten. Ende Juli stellte die Wangener Verpflegungsgruppe beim Landeswettbewerb wieder einmal ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis und fuhr beim Kreisfeuerwehrtag in Mössingen einen „gefüllten Schweinebraten Toskaner Art mit Feuerwehrspätzle an Zuckerschoten“ auf. „Wir haben hinter der Kochgruppe Ringingen sowohl bei den Schiedsrichtern als auch beim Publikum den zweiten Platz erreicht“, erzählt Hirschle.

Die am Tag davor angelieferte Feldküche aus dem Katastrophenschutzes feierte – ungeplant – ihre Premiere. Hirschle: „Wir hatten an unserer eigenen Küche einen Schaden und das Ersatzteil kam nicht an.“ Völlig „untrainiert“ und ohne je zuvor Erfahrungen sammeln zu können, reiste man laut Hirschle nach Mössingen: „Von dem her können wir mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden sein.“ Mehr als zufrieden ist auch das DRK Wangen mit der von Oliver Surbeck, Leiter des Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz beim Landratsamt Ravensburg, im Auftrag des Landes übergebene Feldküche.

Sie trägt im Übrigen die Bezeichnung TFK 250, was bedeutet: Der Taktische Feld-Kochherd ist für 250 Personen pro Kochdurchgang ausgelegt. Die beiden Module haben jeweils 125 Liter. Die TFK 250 ist zudem die einzige Einsatzeinheit im Altkreis Wangen.