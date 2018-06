Neue DLRG-Strömungsretter fürs Allgäu

Der DLRG Bezirk Ravensburg hat weitere Strömungsretter im Altkreis Wangen stationiert. Für etwa 7500 Euro wurden neue Ausrüstungen nach Bad Wurzach, Leutkirch und Wangen geliefert. Wie die DLRG mitteilt, war dies nur durch Unterstützung aller Städte und Gemeinden des Altkreises und der CDU-Landtagsfraktion möglich.

Strömungsretter sind laut Mitteilung speziell ausgebildete und ausgerüstete Wasserretter der DLRG, die vor allem bei der Rettung aus fließenden Gewässern und Hochwasser zum Einsatz kommen. Und davon hat der Altkreis Wangen mit Argen, Wurzacher Ach, Iller und Eschach einige aufzuweisen. Im Katastrophenschutz kommen die Retter aus dem württembergischen Allgäu aber auch bundesweit zum Einsatz.

„Auch bei der Rettung von im Eis eingebrochenen Personen kommen uns die Ausrüstungen enorm zugute", betont Rüdiger Kurtz, der für die DLRG Ortsgruppe Leutkirch drei der neuen Ausrüstungen entgegengenommen hat.

Diese Ausrüstungen bestehen laut Mitteilung aus speziellen Schwimmwesten mit einem Messer, Helmen, Lampen, Neoprenanzügen, Schuhen und Handschuhen. Außerdem einer Wurfleine, die anderen Rettern oder auch Patienten zugeworfen werden kann. Etwa 900 Euro ist eine solche Ausrüstung wert. „Da immer drei Retter miteinander in einem Trupp eingesetzt werden müssen wir auf jedem Fahrzeug auch drei Ausrüstungen mitführen“, schildert Fabian Wirth von der DLRG Bad Wurzach die Verteilung der Ausrüstungen.

Neben den sechs neuen Ausrüstungen für die Wasserretter in Bad Wurzach und Leutkirch befinden sich bereits elf Ausrüstungen auf einem speziellen Anhänger der DLRG Wangen. Dort musste die gesamte Seiltechnik erneuert werden. „Bereits 2008 war es den Kommunen im gesamten Altkreis Wangen zu verdanken, dass wir die Anschaffungen überhaupt tätigen konnten“, erklärt Gruppenführer Erik Acksteiner, selbst ebenfalls Strömungsretter. „Nach zehn Jahren mussten nun auf Grund von Herstellervorgaben alle Kunststoffteile ausgetauscht werden – selbst die fast nie benutzten“, so Acksteiner weiter. In Wangen bedeutete das: elf neue Helme mit Lampen, mehrere Hundert Meter neue Seile, 30 neue Bandschlingen, und sechs neue Canyoning-Gurte.

Große Erleichterung herrschte jedenfalls als auch für 2018 wieder alle Kommunen des Altkreises Wangen ihre Unterstützung beim Ersatz der Ausrüstungen zugesagt hatten. Zusätzlich sagte laut DLRG-Mitteilung die CDU-Landtagsfraktion noch landesweite Unterstützung zu, die auch den Allgäuern zugute kam.