Neue Berufsschulstruktur greift bereits in Kfz-Ausbildung

Von insgesamt rund 10 000 Schülern der sechs Beruflichen Schulen an vier Standorten haben laut Landkreisverwaltung vergangenen Mai knapp 400 betroffene Schüler an der Umfrage zum ÖPNV teilgenommen. Dies geht aus den Unterlagen der jüngsten Sitzung des Kultur- und Schulausschusses hervor. Rund 340 Antworten konnten demnach ausgewertet werden, davon stammen etwa 210 von der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch oder vom Beruflichen Schulzentrum Wangen. Rund 100 Schüler gaben Wartezeiten von mehr als 30 Minuten an, knapp 20 sogar von mehr als einer Stunde. 60 Schüler monierten überfüllte Busse/Züge, mehr als 160 gaben Probleme bei den Anschlüssen an.

Im Rahmen der Anhörung zum Fahrplan 2019 konnten Schüler laut Landkreis auch Anträge stellen, die an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet worden seien. Bei elf Schülern sei daraufhin eine Buslinie angepasst worden, bei den Gesuchen der restlichen hundert Schüler seien kurzfristig keine Lösungen gefunden worden. Um ein Bild über mögliche Auswirkungen des verlagerten Ausbildungsangebots an den Beruflichen Schulen zu bekommen, will der Landkreis im kommenden Frühjahr nur die davon betroffenen Schüler zum Nahverkehrsangebot befragen. Dies auch vor dem Hintergrund der anstehenden Elektrifizierung der Allgäubahn im Jahr 2019 und den damit verbundenen Sperrungen auf den Zugstrecken mit Busersatzverkehr.

Außerdem soll der ÖPNV im Landkreis Ravensburg generell neu ausgerichtet werden. Um hierfür eine entsprechende Strategie zu erarbeiten hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Landkreis ermächtigt, ein unterstützendes Fachbüro in Anspruch zu nehmen. (sz/bee)