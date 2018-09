Neo Otto siegt mit großem Vorsprung

Die Schülerfahrer der Rad-Union Wangen haben wieder für starke Ergebnisse gesorgt. Während Neo Otto sich in Rheinstetten bei Karlsruhe auf einem flachen, windanfälligen Rundkurs auf das bevorstehende Bahnsichtungsrennen in Frankfurt/Oder vorbereitete, fuhren sein Bruder Malcom und Nils Neumann beim harten Kriterium in Wendelsheim mit.

Neo Otto, der sich in Rheinstetten mit einem weiteren Fahrer abgesprochen hatte, griff in der ersten von 25 Runden an. Zu zweit ging es in die erste Prämienrunde und der Wangener spürte, dass alles passte. So verschärfte er das Tempo nochmals und sein Begleiter konnte nicht mehr folgen. Für Neo Otto hieß es nun, die restlichen 23 Runden alleine zu fahren. Bei sehr böigem Wind vergrößerte er Runde um Runde den Vorsprung, holte sich alle Wertungspunkte und überrundete schon nach elf Runden das Verfolgerfeld. Jetzt hätte sich der Wangener sogar kurz ausruhen und auch mal im Windschatten fahren können. Aber Neo Otto entschloss sich, den nächsten Angriff zu starten und sein Tempo weiterzufahren. Kurz vor dem Ziel hatte er das Fahrerfeld nur noch etwa 50 Meter vor sich und stand fast vor der zweiten Überrundung. Mit der maximalen Punktezahl von 30 Punkten und einer Runde Vorsprung gewann der Wangener.

In Wendelsheim stand Malcom Otto vor einer großen Aufgabe. Beim Kriterium der U13 mussten 20 Runden absolviert werden. 20-mal ging es eine knackige Steigung um die Kirche hoch. Malcom Otto positionierte sich sehr gut vorne und sammelte wichtige Punkte. Mit zwei Fahrern aus Heilbronn und München kämpfte der Wangener um den Sieg. Nach einem kräfteraubenden Rennen sprintete der Wangener als Dritter ins Ziel. Nachdem das Kampfgericht aber die Räder der drei Erstplatzierten unter die Lupe nahm, stellte sich heraus, dass der Münchener eine zu große Übersetzung fuhr. Er wurde disqualifiziert und Malcom Otto wurde Zweiter.

Beherztes Rennen von Neumann

Im U15-Rennen machte sich Nils Neumann auf den Rundkurs. In dem stark besetzten Feld musste er alles geben, um unter die besten Zehn zu kommen. Als sich die Fahrer belauerten, fasste sich Nils Neumann ein Herz und sprintete vom Hauptfeld weg. Meter um Meter holte er raus. Nach Beginn der Wertungsrunde wurde das Hauptfeld nervös und versuchte den Fahrer der Rad-Union zu stellen. Neumann fuhr vorne aber ein hohes Tempo und holte sich die Punkte. Allerdings hatte das Verfolgerfeld nun erkannt, dass der Wangener eingeholt werden musste. Nils Neumann wurde gestellt. Er versuchte zwar, weitere Punkte zu sammeln, die Favoriten fuhren dann jedoch die Punkte ein. Der Wangener wurde Fünfter hinter Topfahrern.