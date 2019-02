In Berlin hat die 108. Auflage des Sechstagerennens stattgefunden. Neo Otto von der Wangener Radunion durfte mit dem württembergischen Landesverband als einer der jüngsten Fahrer im U17-Rennen teilnehmen.

Mit am Start waren die besten Bahnfahrer aus Dänemark, Belgien, Tschechien, Österreich und Deutschland. An drei Abenden wurde der Beste aus Temporennen, Punktefahren und Ausscheidungsfahren ermittelt. Neo Otto behauptete sich stark im Feld der 48 Teilnehmer. Im Ausscheidungsfahren fuhr der Wangener mit Platz acht sein bestes Rennen. In der Gesamtwertung über die drei Tage erreichte Neo dann den 27. Gesamtplatz. Beeindruckt von der lautstarken Kulisse von über 10 000 Zuschauer und die vielen weiteren Eindrücke einer solchen Top-Veranstaltung, an der auch Christina Vogel (die verunglückte deutsche Weltmeisterin) geehrt wurde, waren für Neo Otto eine tolle Erfahrung und Motivation für diese Saison.