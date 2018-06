Der Wangener Christian Natterer bewirbt sich um die Nachfolge von Rudolf Köberle als Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Ravensburg. Das gab der 36-Jährige am Dienstag bekannt. Die Wahl steht am 23. Februar beim Kreisparteitag der Christdemokraten in Kißlegg an. Als möglicher Kandidat wird auch Bundestagsabgeordneter Axel Müller gehandelt. Der Weingartener hat sich nach eigenen Angaben noch nicht entschieden und rechnet zudem mit weiteren Bewerbern.

Natterer, der neben Axel Müller und Maria Blaseg bereits Stellvertreter Köberles ist, erklärte in einer Mitteilung: „Mit meiner Kandidatur will ich den 2870 CDU-Mitgliedern unseres Kreisverbandes ein Angebot für einen Generationswechsel machen.“ Sollte er gewählt werden, sieht er sich als „Brückenbauer und Vermittler“ zwischen den Regionen im Kreis, der Parteibasis und den Aktiven in Land und Bund, wie er schreibt. Damit geht er auf die Bundes- und Landtagsabgeordneten der Partei, Axel Müller, Raimund Haser und August Schuler, ein: Ihnen wolle er „Bälle zuspielen und den Rücken frei halten“, so Natterer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Der 36-Jährige ist derzeit Stadtverbandsvorsitzender der CDU Wangen, sitzt im Gemeinderat der Stadt, im Kreistag und hatte sich bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst als Listenkandidat um ein Mandat in Berlin beworben. Aufgrund des schlechten CDU-Ergebnisses reichte es nicht. Aktuell ist der frühere stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union zweiter Nachrücker auf der Landesliste. 2015 war Natterer in der parteiinternen Nominierung der CDU für die Landtagswahl an Raimund Haser aus Kißlegg gescheitert. Natterer habe bereits vor einiger Zeit im Kreisvorstand seine Kandidatur angekündigt, sagte Bundestagsabgeordneter Axel Müller am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“. Müller weiß aber noch von weiteren Interessenten: „Viele waren überrascht, dass Rudi Köberle nicht mehr antreten will. Seit er seinen Rückzug öffentlich angekündigt hat, laufen viele Gepräche über mögliche Bewerber.“

Müller selbst freut sich nach eigenem Bekunden darüber, dass er in den vergangenen Tagen von unterschiedlichen Seiten aufgefordert worden sei, anzutreten. „Besonders schön fand ich, dass mich unsere Jugendorganisation ermuntert hat.“ Er habe aber noch keine Zeit gefunden, sich in Ruhe mit dieser Frage auseinanderzusetzen, so der Weingartener. „Die Arbeit in Berlin ist überaus intensiv und spannend. Bis zum 23. Februar ist ja auch noch Zeit.“ Axel Müller wird im neuen Bundestag Mitglied im Rechts- und auch im Innenausschuss sein.

Natterer teilte am Dienstag mit, ebenfalls auf Unterstützer zählen zu können. In seiner Erklärung sind namentlich der Europaabgeordnete Norbert Lins und der frühere Landtagsabgeordnete Paul Locherer erwähnt.

Am vergangenen Wochenende hatte die CDU öffentlich kund getan, dass der langjährige Landtagsabgeordnete, Staatssekretär und Minister Rudolf Köberle beim Kreisparteitag nicht erneut für den Vorsitz kandidiert. Der scheidende Kreisvorsitzende hat gehört, dass sich Natterer und Müller für das wichtige Ehrenamt interessieren. „Es sollte jemand sein, der eine neue Handschrift und neue Schwerpunkte setzt. Das ist sehr zeitintensiv.“

Der CDU-Kreisparteitag kommt am 23. Februar ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kißlegg zusammen.

