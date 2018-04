Narrenzunft Wangen verzeichnet finanziell ein gutes Jahr

Interessenten, die die Fasnet 2019 in einem der Althäser erleben möchten, müssen ihre Bestellungen bis spätestens 30. April abgegeben haben. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Narrenzunft stellte Zunftmeister Wolfgang Tengler auch detailliert das Programm des Landschaftstreffens Oberschwaben/ Allgäu 2019 in Wangen vor. Zwischen Dreikönig und Aschermittwoch werden die Schaufenster der Geschäfte in der Altstadt mit Utensilien der Narrenzunft dekoriert. Sie wird sich dort mit Bildern, Plakaten, Fahnen und historischen Dingen präsentieren. Auftakt des sechsten Narrentreffens in Wangen ist am Freitag, 8. Februar, in der Badstube für geladene Gäste. Mit dem Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz um 15 Uhr startet am Samstag, 9. Februar, das Narrentreffen auch für die Öffentlichkeit. Von 16 bis 18 Uhr gibt es Brauchtumsvorführungen befreundeter Narrenzünfte, ab 18 Uhr die Fasnet auf em Marktplatz mit einem bunten, fünfstündigen Bühnenprogramm. „Außerdem ist Freinacht in den Lokalen, Besenwirtschaften und Hallen der Stadt“, kündigte Tengler an. Um 21 Uhr steigt die große Fasnetsparty mit der Partyband „Cross Beats“ in der Alten Sporthalle. In der Stadthalle gibt es, musikalisch umrahmt durch die „Alpenfeger“, einen Barbetrieb mit Tanz. Mit einem Narrengottesdienst um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche beginnt dann der Sonntag. Von 10.30 bis 13 Uhr ist Frühschoppen mit zünftiger Musik, Weißwurstfrühstück und Mittagessen in der Alten Sporthalle. Um 13.30 Uhr startet der Große Narrensprung. 33 Zünfte der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte, drei befreundete Zünfte und die sieben Ortschaftszünfte werden teilnehmen. Bislang gibt es 832 gebuchte Übernachtungen. Geplant sind zehn Zelte in der Stadt. Shuttlebusse mit Abfahrt an der Sporthalle sollen auf vier Buslinien eingesetzt werden. Gesucht werden auch Nichtmitglieder, die sich eine Mitarbeit beim Landschaftstreffen vorstellen können. Sie können sich bei Interesse an die E-Mail-Adresse info@narrenzunft-wangen.de wenden. (swe)