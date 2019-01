Narrenfreude ist in Deuchelried aus jeder Pore spürbar

Ein Auftakt nach Maß: So oder so ähnlich kann man den närrischen Samstag in Deuchelried bezeichnen. „Wir sind rundum sehr zufrieden“, sagte Deuchelrieds Zunftmeister Michael Hosch am Sonntag. Einem gut besuchten, eineinhalbstündigen Dämmersprung folgte eine abendliche Party mit noch mehr Gästen. 600 Abzeichen für Umzug und Party wurden verkauft. Was nicht uneingeschränkt funktionierte, war der angebotene Shuttle-Service.

Viele machten schon nachmittags die Not zur Tugend – und marschierten einfach eigenmächtig vom Scherrichmühlweg nach Deuchelried. Von „Kommunikationsproblemen“ zwischen Zunft und Busunternehmen sprach Hosch einen Tag danach: „Wir möchten uns dafür entschuldigen. Es hat einfach Missverständnisse gegeben.“

Der Atmosphäre tat es keinen Abbruch. Als um 15.33 Uhr der Startschuss fiel, war der „Stimmungshebel“ eindeutig auf Narretei und Fröhlichkeit umgelegt. Der (kleineren) Abordnung an Deuchelrieder Hästräger folgte Zunftmeister Michael Hosch als Fahnenträger (und -schwinger) der Lumpenkapelle Westallgäu – ein Zugeständnis des Zunftmeisterempfangs und als „Ausgleich“ für das „erkrankte Original“.

Waren es in der ersten Umzugshälfte mehrheitlich Zünfte und Kapellen der näheren Umgebung und unmittelbarer Nachbarzünfte, folgten im zweiten Teil viele Vereinigungen aus dem Schussental oder der bayrischen Nachbarschaft. Anlass, für die beiden Umzugsmoderatoren Jens Walter und Jogi Weiß, zu erläutern, welche Zunft denn nun „bei uns oben“ und „im Schussental unten“ ansässig und zuhause ist.

Ja, da sprangen sie also wieder endlich durch die Straßen, die Ratzemäuse aus Ratzenried ebenso wie die Neuravensburger Bären, die Kißlegger Hudelmale oder die Wangener Aneweible. Und auch bei den Leupolzer Knitzele, den „Hu Hui“ Weihergeistern aus Weißensberg oder der Lumpenkapelle Niederwangen war die Narrenfreude aus jeder Pore zu spüren.

Nur wenig Nachfrage brauchte es auch für die Tettnanger Feuerhexen mit ihrem Narrenruf „Dettlang – Dolang“, denn „dolang“ ist in Deuchelried bekanntermaßen nicht allzu lang. Auch wenn es zugegebenermaßen zum Ende hin und insgesamt 54 Gruppierungen dann doch sehr frostig wurde.

Vom Dorfgemeinschaftshaus bis hin zum Festzelt bei der Schule, dem Feuerwehrhaus oder der Halle gab es anschließend viele Möglichkeiten, um – von gemütlich bis wild – weiter zu feiern. „Mir hat’s gut gefallen, auch das ganze Drumherum“, sagte Theobald Harlacher, für den es die letzte Dorffasnet als Ortsvorsteher und Kommunalpolitiker gewesen ist.

Stolz sein kann nicht nur er, sondern auch Zunftmeister Michael Hosch auf „seine“ Deuchelrieder, die in der vergangenen Woche an einem Strang zogen: „Neben dem Bauhof, dem wir sehr dankbar sind, haben auch viele aus dem Dorf geholfen, den Schnee rauszufahren, aber auch Dächer wie beim Radabstellplatz der Schule abzuschaufeln.“

Als schließlich noch die Deuchelrieder Halle wieder freigegeben war, stand der Ortsfasnet – anders als eine Woche zuvor in Neuravensburg und Wangen – nichts mehr im Wege.