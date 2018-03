Nach Großbrand wird Schadensausmaß immer klarer

Rund fünf Wochen nach dem Großbrand im Ebnet kristallisiert sich mehr und mehr heraus, wie es mit den betroffenen Gebäuden weiter geht. Besonders im Blick steht dabei die Demontage der Reste des zerstörten Dachstuhls im Haus Nummer 12 und dessen Wiederaufbau. Optimistischen Schätzungen zufolge kann es darüber Frühsommer werden: „Wenn wir irgendwann im Juni das Dach komplett zu haben, dann ist es gut gelaufen“, so Reinhold Muschel, Vorstand der Baugenossenschaft Wangen, die Hausverwalter für den Gebäudekomplex ist.

Große Plastikfolien waren direkt in den Tagen nach dem verheerenden Feuer über die beschädigten Dachflächen gespannt worden, damit die ohnehin stark beschädigten Mehrfamiliengebäude durch Wetterunbilden nicht noch weiter in Mitleidenschaft geraten. Dieser von außen sichtbare Zustand kennzeichnet auch in der Karwoche – neben einem Baukran und Absperrungen – das Bild in der Straße im Ebnet.

Und so wird es noch eine Weile bleiben. Denn aktuell laufen in vielen der betroffenen Wohnungen nach wie vor Räumungs- und Trocknungsarbeiten. Laut Muschel sollen sie in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Parallel einher gehen die Vorbereitungen für die anstehenden Dachstuhlarbeiten, inklusive der Ausschreibung. Dabei ist klar: Das Haus Nummer 12 benötigt einen komplett neuen, während jene an den angrenzenden Gebäuden „nur“ teilweise zurückgebaut und ergänzt werden müssen. Das Ganze ist technisch eine Herausforderung. Denn der neue Dachstuhl muss in der der von festzulegenden Werkstatt vorbereitet und dann an Ort und Stelle transportiert werden.

Bürokratische Hürde

Bei der kompletten Demontage und dem Wiederaufbau des Dachgebälks an der Nummer 12 kommt eine zunächst nicht erwartete bürokratische Hürde hinzu. Denn dafür braucht es eine Baugenehmigung. „Die Demontage konstruktiver Teile ist nicht verfahrensfrei“, zitiert Muschel sinngemäß die Landesbauordnung. Der BG-Vorstand lässt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ durchblicken, von der Vorschrift alles andere als begeistert zu sein – zumal sie selbst in Architektenkreisen weitgehend unbekannt sei.

Diese „lästige Formsache“ soll seinen Angaben zufolge kommende Woche bei einem Gespräch mit OB Michael Lang und Bauamtsleiterin Astrid Exo erörtert werden. Dabei lautet Muschels Zielrichtung bezüglich des Bauordnungsparagrafen: „Das darf keine verzögernde Wirkung haben.“

Ebenfalls in der Woche nach Ostern soll es eine weitere und damit zweite Gesprächsrunde zwischen BG, Stadt und vom Brand Ebnet-Bewohnern geben. Zur Erinnerung: Bei dem Feuer am 22. Februar hatten 32 Menschen vorübergehend ihre Bleibe verloren. Alle waren aber allesamt anderswo untergekommen – nach einem Hilfsappell der Stadt großteils in Ferienwohnungen. Grundsätzlich sagt Muschel über das Schicksal der Bewohner: „Die Lage hat sich beruhigt.“ Dies gelte überwiegend auch für Versicherungsfragen. Denn die waren alles andere als einfach: Einerseits gibt es einen zentralen Gebäudeversicherer, während dem andererseits die individuell abgeschlossenen Hausratversicherungen gegenüber standen.

Nach wie vor gibt es allerdings keine verlässlichen Prognosen, wann die beschädigten Wohnungen wieder beziehbar sind. Bei jenen, die „nur“ durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden rechnet Reinhold Muschel mit einem Zeitraum zwischen Mai und Juli – allerdings unter Vorbehalt. Der Plan für die weiteren sieben Wohneinheiten in den Dachgeschossen des Hauses Nummer 12 hingegen sieht das Jahresende vor. Dann aber hätten die zwischen 1987 und 1990 entstandenen Häuser aber „Neubaustandard“.