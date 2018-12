Nach 110 Jahren endet die Eigenversorgung der Wassergruppe Schwarzenbach

Auf 110 Jahre kann die Wassergruppe Schwarzenbach zurückblicken. 111 werden es nicht mehr, hat sich der dahinter stehende Verein doch aufgelöst.

Ab 2019 erfüllt das Wasserwerk der Gemeinde die Versorgungsverpflichtung mit Trinkwasser für die rund 170 Einwohner in Schwarzenbach, Senglingen, Hohenreute, Bucherhof, Rebholz, Lohner und Hasenwinkel. Der Gemeinderat hat dem einhellig zugestimmt.

Und hat durch langanhaltendes Klopfen bekundet, dass er die Leistung der Ehrenamtlichen in den zurückliegenden 110 Jahren durchaus zu würdigen weiß. Aus der letzten Vorstandschaft saßen Hans-Jürgen Schlachter und Clemens Hund mit am Ratstisch. Sie bekamen von Kämmerer Simon Vallaster „eine große Leistung“ bescheinigt – sei so doch die Gemeinde über lange Zeit entlastet worden.

Allerdings hatte zuletzt ein Gutachten auf die Schwächen und den Handlungsbedarf hingewiesen, wie Vallaster ausführte, der zugleich Betriebsleiter beim Wasserwerk Meckenbeuren und Geschäftsführer beim Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental ist. Zuvorderst genannt wurden darin ein unzureichender Wasserdruck in Teilen des Versorgungsbereichs und unzureichende Wassermengen in Spitzenzeiten. Daraus konnte im Extremfall resultieren, dass die leitungsgebundene Löschwasserversorgung nicht überall gewährleistet war.

Hinzu kommt, dass ein Teil der Leitungen eine erhöhte Rohrbruchhäufigkeit aufweist und ausgetauscht werden muss. Und: Die Regelwerke geben vor, dass aufgrund der im Versorgungsgebiet abgegebenen Menge mindestens eine Fachkraft mit der Qualifikation „Versorgungstechnik Trinkwasser“ beschäftigt sein muss. Auch fehle ein Bereitschaftsdienst.

All das war den Mitgliedern der Wassergruppe Schwarzenbach (WGS) bei der Hauptversammlung im März vorgestellt worden. Ende April fiel der einstimmige Beschluss, dass sich der Verein (gegründet 1985, zuletzt 40 Mitglieder) aufs Jahresende hin auflöst, mit Hans-Jürgen Schlachter und Clemens Hund als Liquidatoren. Zugleich richtete Vallaster den Blick nach vorne. In besagtem Gutachten werde der mittelfristige Sanierungsbedarf mit rund 700 000 Euro beziffert, was nun vom Wasserwerk zu stemmen sein wird. Bei der Überlegung, wer die Summen aus dem Sanierungsplan tragen soll, tauchten zwei Gedankenspiele auf – zum einen ein abgegrenzter Bereich, der sich aus den bisherigen Nutzern der WGS zusammensetzt, zum anderen eine Solidargemeinschaft, die aus allen Kunden des Wasserwerks ab 2019 besteht.

Letztere soll es sein, wofür auch die Betriebsgewinne aus den Vorjahren sprechen. „Wir können es verdauen“, sicherte Vallaster zu, dass sich am Wasserzins von 1,10 Euro/Kubik (zuletzt bei der Wassergruppe Schwarzenbach: 65 Cent) im nächsten Jahr und auch 2020 nichts ändern werde. Für die Jahre danach sei dies offen, zumal der ans Land zu entrichtende Wasserpfennig auf 2019 hin von acht auf zehn Cent je Kubik steigt. Eine Rückfrage aus Ratsreihen galt der Wasserqualität. „Vom Niveau her gleich“, fasste Vallaster zusammen, wobei das Wasser aus dem Tiefbrunnen bei den Nitratwerten gar besser abschnitt. Zur Sprache kam in der Sitzung auch, dass das Wasseraufkommen bislang bei rund 30 000 Kubikmetern liegt, von denen etwa 20 000 von vier Großverbrauchern abgenommen würden.

Quasi das Schlusswort sprach Michael Keckeisen. Der in Schwarzenbach wohnhafte CDU-Rat (kein Vereinsmitglied) rief das enorme Engagement der WSG-Ehrenamtlichen anschaulich vor Augen, bei denen immer wieder auch nachts das Telefon klingelte.