Nächste Nagelprobe für die MTG Wangen

Vor der nächsten hohen Hürde steht der Württembergligist MTG Wangen am Samstag, 20Uhr, mit der Handballpartie in Blaustein bei Ulm. Im TSV treffen die Allgäuer auf einen der Titelaspiranten der Liga.

Mit dem zurückgekehrten Spielertrainer Jan Behr (Zweite Bundesliga mit dem Bergischen HC, Friedberg und Neuhausen) sowie Tim Graf konnte Blaustein vor der Saison zwei zwar noch junge, aber doch schon sehr erfahrene Männer für die Trainerbank engagieren. Die ersten beiden Spiele (Heiningen/Gerhausen) hat der TSV gewonnen und ist somit ausgezeichnet in die Saison gestartet.

Allgäuer müssen sich steigern

Der Auftakt für die MTG verlief dagegen durchwachsen. Dem hart erkämpften Sieg in Winzingen folgte die herbe Heimniederlage gegen Unterensingen – wie Blaustein ein Titelfavorit. MTG-Trainer Timo Feistle wird wissen, dass sein Team sich steigern muss, um in der Liga vorne mitspielen zu können. Und ganz besonders, um in der Blausteiner Lixsporthalle bestehen zu können.

Der Kapitän fehlt wahrscheinlich

Die Gastgeber klagen derzeit über eine Verletztenmisere. Trainer Tim Graf lag mit Fieber im Bett, Spielmacher Niklas Kiechle musste aufgrund einer Knieprellung aussetzen. Zudem zog sich Allrounder Michael Kling eine Verletzung im Spiel gegen Gerhausen zu. Simon Pointinger ist zwar auf einem guten Weg der Besserung, kann jedoch erst gegen Ende dieses Jahres wieder mitwerfen. Kapitän Tobias Meiners steht zwar wieder im Training, ob es aber für einen Einsatz gegen Wangen reicht, sei aber ungewiss, heißt es aus Blaustein.

Der Fanbus der MTG fährt um 17.15 Uhr unterhalb der Realschule ab.