Musikkapelle Deuchelried lädt zu drei „Fläschbägg“-Open-Air-Show-Aufführungen

Sie haben sich wieder einmal etwas Besonderes ausgedacht – die Verantwortlichen der Musikkapelle Deuchelried. Drei Tage hintereinander wird es zu Sommerferienbeginn auf dem Dorfplatz jeweils eine (identische) musikalische Zeitreise von 2018 bis 1960 mit mehr als 60 Deuchelrieder Musikanten geben. Bei den unter dem Titel „Fläschbägg“ laufenden Open-Air-Veranstaltungen wird es überdies auch Essen, Getränke und jede Menge Begegnung geben.

So ein bisschen, sagt Christoph Heidel von der Musikkapelle Deuchelried, ist die Idee abgeschaut: „Ich war bei der Night of the Proms, wo Rock und Sinfonie ineinander verschmelzen.“ Sein Gedanke, so etwas Ähnliches auch in Deuchelried und selbst zu arrangieren, fand bei den Kollegen der Musikkapelle Anklang. Allerdings mit einer Blasmusikkapelle als Orchester.

„Wir haben bereits im Herbst 2017 mit den Planungen angefangen und auch bewusst auf den Zeitraum zu Ferienbeginn gesetzt“, erläutert Musikkapellen- und Organisations-Team-Mitglied Markus Leonhardt. Nicht nur musikalisch soll das „Fläschbägg“, das schwäbisch-englisch die „Rückblende“ erläutert, ein Leckerbissen werden.

Dirigentin Kathrin Bischofberger: „Das Openair wird moderiert, die einzelnen Dekaden werden mit Erinnerungen an Geschehnisse in dieser Zeit, Filme, Autos, Benzinpreise, aber auch den Frauenbildern aus dieser Zeit eingeleitet.“ Auch an zum Abend passende Essen und Getränke wurde gedacht. Leonhardt: „Damit sich die Leute rundherum wohlfühlen.“ Bewusst wird der Dorfplatz an den drei Abenden jeweils um 19 Uhr geöffnet, also 90 Minuten vor dem eigentlichen Konzertbeginn. So soll auch noch genügend Zeit für Begegnung und Gespräche bleiben.

Mit Leonhardt hofft die gesamte Musikkapelle auf gutes Wetter und drei laue Sommerabende: „Aufgeführt wird das „Fläschbägg“ in jedem Fall. Sollten wir aber Anfang der Woche schon wissen, dass es kein konstantes Wetter über die drei Tage hinweg geben wird, müssten wir die große Bühne in der Städtischen Sporthalle anstatt auf dem Dorfplatz aufbauen.“ Sollte dem so sein, wird die Verlegung rechtzeitig in der „Schwäbischen Zeitung“ bekanntgegeben. So oder so wird es bei den drei Aufführungen am 27., 28. und 29. Juli ein breites Spektrum für Jung und Alt zu hören geben. Es reicht von den Backstreet Boys bis zu den Fantastischen Vier, von Phil Collins bis zu Roger Cicero und von Barclay James Harvest bis zu Nena, Revolverheld oder Udo Lindenberg. Neben einer „Rock-Pop-Fläschbägg-Band“ in typischer Besetzung wird auch die „Blaskapelle mal ganz anders“ mit dabei sein. Zusätzlich sind zehn verschiedene Sängerinnen und Sänger ins Programm integriert. „Schön ist, dass alle Sänger und Bandmitglieder aus Deuchelried oder mit der Musikkapelle Deuchelried verbunden sind“, sagt Markus Leonhardt. Aufwendig werden auch die Ton- und Lichttechnik sein. Sollten die drei Abende wie erhofft beim Publikum ankommen, kann sich Dirigentin Kathrin Bischofberger „durchaus vorstellen“, etwas Ähnliches in ein paar Jahren wieder auf die Beine zu stellen. Als „Herausforderung“ bezeichnet sie die vielen Stilrichtungen: „Das ist für mich Neuland, aber auch das Interessante.“