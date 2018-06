Musikcomedy mit „Monacobage“ in der Häge-Schmiede

Die Gruppe „Monacobage“ ist am Samstag, 30. Juni, mit der Musikcomedy „Alles außer Kontrolle“ um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast. Zur Perfektion gereiftes „Best of“: Älter, weiser und kein bisschen uncool. Nach zwölf Jahren erfolgreicher Touren, diverser Preise und enormer Publikums- und Medienresonanz spielen die vier Münchner Künstler laut Veranstalter in ihrem aktuellen Programm in geballter Form ihre Stärken aus. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131 oder im Vorverkauf beim Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.