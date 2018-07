„Multifunktionaler Sport-Treff“ am Wangener Jugendhaus

Der Standort für den geplanten „Pumptrack“ steht fest. Der Wangener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einmütig entschieden, dass die Wellenbahn für Skater und Mountainbiker am Jugendhaus gebaut werden soll.

Nachdem manche Räte in der April-Sitzung den „Pumptrack“-Standort am Jugendhaus in Frage gestellt hatten, prüfte die Verwaltung in den vergangenen Monaten diverse andere Orte in der Kernstadt. Diese hätten jedoch die Anforderungen an eine solche Anlage nicht erfüllt, wie Gästeamtsleiterin Belinda Unger darstellte.

„Aufwertung für Skateanlage“

Im Hinteren Ebnet bei der Realschule, wo schon jetzt Mountainbiker auf Erdhügeln üben, könne eine Betreuung nicht gewährleistet werden, fehle eine weitere Infrastruktur (Toiletten), gebe es Konfliktpotenzial durch die Nähe zur Wohnbebauung und werde eine Vermüllung des Platzes befürchtet. Eine ähnliche Situation ergebe sich in der Haid beim Bolzplatz oder auf der Argeninsel, wo es zudem an Platz mangele. Das vorgeschlagene Kutter-Gelände gehöre der Stadt nicht, auf dem Erba-Areal seien Planungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.“

Für den Bereich beim Jugendhaus sprechen laut Unger dagegen eine mögliche Betreuung durch Jugendhaus, Jugendgemeinderat oder Skater, die vorhandenen WCs oder ein möglicher Kiosk, den man im Jugendhaus einrichten könne. „Durch die Umgestaltung des Geländes ist eine Aufwertung der Skateanlage möglich“, so die Gästeamtsleiterin. Und: „Man könnte hier einen multifunktionalen Jugend-Sport-Treff schaffen.“

Außerdem sei die Zielgruppe für einen solchen „Pumptrack“ zwischen acht und 16 Jahre alt – genau das Alter, in dem Kinder und Jugendliche auch die Angebote im Jugendhaus nutzen würden. Den Standort hatte in der vorangegangenen Ratssitzung auch der Jugendgemeinderat empfohlen – und zwar einen zweigeteilten und damit altersgerechten „Pumptrack“.

Vertreter aller Ratsfraktionen stimmten einer solchen Wellenbahn beim Jugendhaus zu. Albert Maier (Freie Wähler) gab jedoch zu bedenken, dass die Stadt damit einen Ort direkt an einer viel befahrenen Straße vorschlage, der „das Fahren von nicht zugelassenen Rädern im öffentlichen Verkehrsraum fördert“. Wolfram Dreier (CDU) regte an, die Jugendlichen bei der Gestaltung des „Pumptracks“ mit einzubeziehen. OB Michael Lang zerstreute Befürchtungen, dass die Wellenbahn das Open-Air auf der Skateanlage vom Platz her beeinflusst. Der Rathauschef kündigte zudem an, dass der „Pumptrack“ am Jugendhaus ein Test für weitere Standorte in Wangen sein soll. „Wenn sich dies dort gut entwickelt, dann machen wir das woanders auch, zum Beispiel in der Erba, wo es ein Highlight für die Landesgartenschau sein könnte.“

Für den Standort am Jugendhaus muss die Stadt jedoch zunächst einen entsprechenden Antrag auf EU-Leader-Förderung stellen, dann erst können Planung und Bau der Wellenbahn folgen. Die Netto-Baukosten beziffert die Verwaltung auf gut 70 000 Euro, die Förderquote beläuft sich auf 60 Prozent.