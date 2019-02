MTG will Senciuc zum Bleiben bewegen

Die Gegenwart der MTG Wangen heißt klipp und klar Handball-Württembergliga, der nächste Gegner am Samstag (20 Uhr) in der Argensporthalle ist folglich die HSG Ostfildern. Perspektivisch wollen die Wangener zurück in die Baden-Württemberg-Oberliga. Das macht auch MTG-Trainer Gabriel Senciuc deutlich: „Im Moment denken wir noch nicht an den Aufstieg in die Oberliga. Aber selbstverständlich haben wir in Zukunft das Ziel vor den Augen.“ Senciuc denkt also über die aktuelle Spielzeit hinaus. Noch ist aber nicht klar, ob der Trainer über das Saisonende hinaus in Wangen bleibt.

„Wir wollen längerfristig mit ihm weitermachen“, verdeutlichte der Sportliche Leiter der MTG, Arno Uttenweiler, am Freitag. Das habe der Verein dem Trainer auch signalisiert. Am Sonntag nun soll das Gespräch stattfinden, in dem endgültig geklärt werden soll, ob Senciuc bleibt. Bis dahin will dieser für sich geklärt haben, ob er den zeitlichen Aufwand weiterhin auf sich nimmt oder nach einem Vierteljahrhundert etwas Abstand vom Handball gewinnen will. Zwar habe er recht positive Signale von Senciuc erhalten, sagte Uttenweiler, klar sei freilich nichts. Nur, dass sich der Trainer hier wohlfühlt. Und den sportlichen Anreiz auch längerfristig sieht. Nicht zuletzt wegen der möglichen Rückkehr in die Baden-Württemberg-Oberliga (BWOL).

Eine Liga höher waren die Wangener schon mal. Dann aber folgte 2015 der Abstieg aus der BWOL in die Württembergliga, vergangene Saison drohte sogar der harte Gang hinunter in die Landesliga. Doch am Ende kriegte die MTG noch die Kurve. Und in dieser Saison sind quasi alle Sorgen verflogen. Da zuletzt aber diverse Spiele – jüngst das in Hohenems – auch mal überraschend verloren gingen, wissen sie bei in Wangen, dass es noch definitiv zu früh dafür ist, sich in der Tabelle ganz nach oben zu träumen. Was es langfristig dafür braucht, formuliert Senciuc so: „Wir müssen unsere Werte weiter verfolgen: Jugendarbeit geht bei uns vor.“

Dazu passt, dass bei der MTG am Samstagabend ein weiterer A-Jugendlicher in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken wird. Weil Marc Bächle ausfällt, springt Tim Geyer ein. „Wir müssen improvisieren“, sagt Co-Trainer und Kreisläufer Sebastian Staudacher. Ersetzt werden muss außerdem noch bis Ende März der Topspieler schlechthin: Aaron Mayer fehlt berufsbedingt. Ein herber Ausfall.

Und dann kommt mit der HSG Ostfildern auch noch eine Mannschaft in die „Hölle Süd“, die aus Staudachers Sicht „nichts zu verlieren“ hat. Der Drittletzte werde „alles in die Waagschale werfen“, um den favorisierten Wangenern das Leben schwer zu machen. Was er von der Liga ganz allgemein hält, drückt Staudacher mit seiner spielerischen Einschätzung des Tabellen-13. aus: „Da kommt Qualität.“ Die MTG müsse sich strecken.

„Die Mannschaft hat noch sehr viel Potenzial nach oben“

Ausfallen wird auch Torhüter Sebastian Nerger, der sich in Hohenems am vergangenen Sonntag eine Kapselzerrung im Fuß zugezogen hat. Rechtzeitig ist dafür Petru Drenceanu nach einem Abstecher in die rumänische Heimat zurück. Somit stehen Senciuc in Drenceanu und Adam Kucera zwei Torhüter zur Verfügung.

Noch stehen neun Saisonspiele in der Württembergliga aus, fünf in eigener Halle – das erste ist das gegen Ostfildern, vier Partien sind auswärts. Wo die MTG Wangen am Ende stehen wird, ist noch nicht abzusehen. Vieles ist möglich, wenn auch niemand mehr Sorgen darum haben muss, dass Wangen in die untere Tabellenhälfte abrutscht.