MTG Wangen verliert Spitzenspiel

Die zweite Niederlage hintereinander gegen ein sogenanntes Topteam der Württembergliga Süd haben die Wangener MTG-Handballer hinnehmen müssen.

Nach dem 25:29 gegen den Liga-Dritten Heiningen unterlag die MTG am Samstagabend beim Meisterschaftsfavoriten und neuen Spitzenreiter TSB Schwäbisch Gmünd mit 26:32 (11:18). „Wir haben unterm Strich zwar verdient verloren“, räumte Co-Trainer Sebastian Staudacher ein. „Doch hat der Spielverlauf gezeigt, dass wir uns in erster Linie selbst im Weg standen, ganz besonders in der ersten Hälfte.“

Es mag nach einer Niederlage mit sechs Toren, im Handball für gewöhnlich eine Welt, ein wenig irritierend klingen, wenn die Wangener mit dem letztendlich klaren Ergebnis haderten. „Doch haben wir die erste Hälfte regelrecht verschlafen und uns zudem nach einer unübersichtlichen Rudelbildung aus dem Rhythmus bringen lassen“, resümierte Staudacher. „Selbst der gegnerische Trainer (Stefan Klaus, d. Red.) bescheinigte uns sowie im Prinzip der gesamten Liga einen ausgeglichenen Konkurrenzkampf.“ Kein noch so haushoher Favorit darf sich jedenfalls in Sicherheit wiegen.

Fahrlässig gespielt

Wie so oft in der Vergangenheit, ließ Wangen selbst beste Chancen, vorzugsweise bei idealen Kontermöglichkeiten, fahrlässig liegen. Sebastian Staudacher, wegen seiner Wadenverletzung langfristig außer Gefecht, lobte zwar einerseits die bemerkenswerten acht Treffer von Außen-Ass David Paul. Andererseits hätten Paul und einige andere Spieler es versäumt, die MTG auf Kurs zu halten.

Tatsächlich wusste der erfahrene Oberliga-Absteiger aus Schwäbisch Gmünd dank einer flexiblen Abwehr sowie bei heiklen Situationen im Momentum drohender Gefahr mit den Gegebenheiten geschickter umzugehen. „Das haben die clever gemacht“, gesteht Staudacher.

Das im Vorfeld heiß diskutierte Duell zwischen den beiden herausragenden Aarons fand keinen wirklichen Sieger. Aaron Fröhlich (Schwäbisch Gmünd) erzielte zwar zehn Treffer, davon jedoch fünf Siebenmeter. Aaron Mayer (Wangen) brachte es diesmal „nur“ auf fünf Torerfolge, wobei lediglich ein Strafwurf in der Bilanz steht. Die kurze Deckung für beide Topspieler, vornehmlich in Halbzeit zwei, erzielte zwar Wirkung, war für den Ausgang der ausgesprochen fairen Partie freilich nicht ausschlaggebend.

Es ehrt die MTG Wangen – die zweite Hälfte wurde mit 15:14 gewonnen –, nach der Pause zur keiner Zeit aufzugeben. Doch selbst ein vorübergehendes 22:25 brachte die Gastgeber nur bedingt aus der Ruhe. „Die haben das sauber runtergespielt“, so Staudacher.

Nun gilt es, im Heimspiel am Samstag den wie Gmünd noch ungeschlagenen TSV Wolfschlugen, der sich jüngst zu einem überraschenden 31:31 gegen Unterensingen quälte (die MTG siegte dort 30:25), mit Mut, Disziplin und hoher Konzentration in die Schranken zu weisen. Mit 12:6 Punkten und wichtigen Pflichtsiegen braucht sich Wangen von keinem Team verbrennen zu lassen. Zu Hause, in der „Hölle Süd“, schon gar nicht.