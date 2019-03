Nach der Fasnetspause geht es für die Wangener Handballer primär darum, relativ humorlos die nächsten beiden Punkte abzugreifen. Eine exzellente Gelegenheit dazu besteht an diesem Samstag um 20.15 Uhr bei der SG Hegensberg-Liebersbronn, die als Tabellenzwölfter der Württembergliga Süd um den Klassenerhalt kämpft. Für die MTG als Überraschungsfünfter wäre ein Erfolgserlebnis auch deshalb wertvoll, da in den beiden Partien danach jeweils zu Hause die Aufstiegsaspiranten TSV Heiningen (Zweiter) und Klassenprimus TSB Schwäbisch Gmünd aufschlagen.

Der jüngste 33:26-Sieg gegen die HSG Ostfildern sowie die Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Gabriel Senciuc um ein weiteres Jahr sollten der MTG Wangen genügend Auftrieb verleihen, auch in der Sporthalle an der Römerstraße zu bestehen. Zumal in der Hinrunde ein glasklarer 35:19-Erfolg über die SG Hegensberg-Liebersbronn zelebriert wurde. Allerdings bedarf es gerade gegen Abstiegskandidaten einer mehr als soliden Leistung. Die Erinnerung an das unnötige 24:26 bei Aufsteiger HC Hohenems sollte für die MTG Warnung genug sein – bei einer vermeintlich formidablen 24:22-Führung.

Jürgen Kopfsguter, in der Region kein unbekannter Fußballcoach, findet diesbezüglich zum Spiel „seines“ FV RW Weiler gegen den Landesliga-Letzten SG Kißlegg warnende Worte: „Wenn die Einstellung nicht stimmt, spielen Platzierungen keine Rolle“, mahnt der ehemalige Trainer des FC Wangen zurecht an.

Nun, nach dem Beinahe-Abstieg in der Vorsaison befinden sich die Wangener Handballer als Tabellenfünfter (27:13 Punkte) in einer beachtenswerten Komfortzone. Kaum zu glauben, aber wahr: Nach Minuspunkten gerechnet fehlen zum Oberliga-Relegationsplatz lediglich drei Zähler (Zweiter ist der TSV Heiningen mit 32:10 Punkten).

Nerger fehlt weiter verletzt

Co-Trainer Sebastian Staudacher, gleichzeitig einer der besten Kreisläufer der Württembergliga Süd, nimmt das derzeit leidige Thema Aufstieg gelassen: „Dass wir aktuell so weit oben stehen, betrachte ich zwar als Momentaufnahme.“ Dennoch wolle die MTG den Kampf annehmen. „Die Qualität dazu haben wir“, ist sich Staudacher sicher. Gleichwohl gegen Hegensberg-Liebersbronn der eine oder andere Ausfall zu beklagen ist, allen voran Keeper Sebastian Nerger (Kapselriss im Zeh). „Wir müssen in den nächsten Wochen als geschlossene Einheit auftreten“, fordert derweil Gastgeber-Coach Jochen Masching. Was genauso auf Wangen zutrifft.

Im Übrigen sieht es nach Funktionärsplänen ganz danach aus, dass wahrscheinlich schon ab der Spielzeit 2020/21 die beiden Württembergligen Nord und Süd zusammengelegt werden. In dem dann eingleisigen Konstrukt möchte die MTG Wangen natürlich gerne mitmischen. „Ich kann allerdings noch nicht sagen, welcher Platz dafür erforderlich ist“, sagt Sebastian Staudacher. „Wir sind jedenfalls gut gerüstet.“