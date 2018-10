Die Wangener Handballer, mit 12:2 Punkten überraschend auf Platz zwei der Württembergliga Süd vorgestoßen, blicken relativ unaufgeregt den nun bevorstehenden Herausforderungen gegen Aufstiegsaspiranten entgegen. Erster Gegner und Gastgeber der wieder erstarkten MTG ist am Samstag um 20 Uhr in der Voralbhalle der frühere Zweitligist und aktuelle Tabellenvierte TSV Heiningen. „Wir wollen alles ’raushauen, um in Heiningen eine gute Figur abzugeben“, verspricht Co-Trainer Sebastian Staudacher.

Dass nach sechs Siegen in Serie womöglich ganz andere Kaliber auf Wangen warten, trägt der langzeitverletzte Sebastian Staudacher (Muskelabriss in der linken Wade) mit Fassung. Die MTG habe sich das jüngste 29:29 zwischen Spitzenreiter Wolfschlugen und Heiningen genau angesehen. Und dabei vor allem festgestellt, dass Heiningens Felix Kohnle, sicherlich einer der besten Württembergliga-Spieler, den Unterschied mache. „Auf ihn müssen wir ein besonderes Auge werfen“, sagt Staudacher. Aber auch die Wangener verfügen in Aaron Mayer über einen Akteur, der Herausragendes leistet. 13 Mal traf Kohnle beim Remis gegen Wolfschlugen. Gar 14 Treffer erzielte der MTG-Kapitän, als die überforderte SG Hegensberg-Liebersbronn zuletzt mit 35:19 aus der Halle gefegt wurde.

Nicht von ungefähr zählt die MTG Wangen nach ihren sieben Spieltagen zum Besten, was die Württembergliga Süd in Abwehr und Angriff zu bieten hat. Das 23:33 in der Vorsaison beim TSV Heiningen, die deftigste Schlappe der Spielzeit 2017/18, beeindruckt die Allgäuer nicht. „Wir machen uns keinen Druck“, versichert Staudacher. Die individuelle Qualität der folgenden Gegner (nach Heiningen Schwäbisch Gmünd, Wolfschlugen und Lauterstein) könne sich zwar sehen lassen. „Bei allem Respekt jedoch wissen auch die Gegner, dass wir wieder wer sind“, sagt Staudacher selbstbewusst.

Nur Staudacher fehlt

Wohl wahr! Zumal die Wangener trotz ihres kleinen Kaders bis auf Abwehrchef und Top-Kreisläufer Staudacher mit Marc Bächle und Jakob Glatzel wieder auf ein fast komplettes Team zurückgreifen können. „Wir sind körperlich präsent und stellen unsere Gegner gerade über Tempogegenstöße sowie erste und zweite Welle vor große Probleme“, weiß Staudacher. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, sagte Handballchef Matthias Vetter bereits nach dem Kantersieg gegen Hegensberg-Liebersbronn, als in Hälfte zwei lediglich sieben Treffer zugelassen wurden. Die zwölf Punkte auf der Habenseite kann den Wangenern keiner mehr nehmen. Unabhängig, ob vielleicht vier Spiele in Folge verloren gehen – wovon niemand ausgeht –, befindet sich Wangen auf Erfolgskurs, der allein in dieser gehobenen Klasse für Akzente sorgt. Und wer weiß, vielleicht wird sogar noch mehr draus?!