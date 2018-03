MTG Wangen kassiert unnötige Niederlage

Die Handballer der MTG Wangen haben in der Württembergliga einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Am Samstagabend verloren die Wangener bei der HSG Langenau/Elchingen mit 25:29 (13:17). Die MTG liegt als Viertletzter damit weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Immerhin: Auch Bad Saulgau verlor am Samstag (22:23 zu Hause gegen Gerhausen) und bleibt damit hinter Wangen. Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf dagegen holte zu Hause einen Punkt und liegt bei einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter der MTG. Es hätten durchaus drei sein können, doch in Langenau kosteten Wangen zehn schwache Minuten einen möglichen Auswärtssieg beim Tabellenvierten.

Starker Beginn der MTG

Die Gäste aus dem Allgäu begannen vor rund 450 Zuschauern in Langenau stark. In der Abwehr stand Wangen gut, vorne trafen Elia Mayer, Marc Kuttler, Marc Bächle und Robin Straub. In der zwölften Minute führte Wangen mit 6:3 und zwang HSG-Trainer Hartwig Schenk zu seiner ersten Auszeit. Sieben Minuten später glich Langenaus Simion Buck zum 8:8 aus. Die MTG legte durch Straub und Sebastian Staudacher noch zweimal vor, doch die HSG konterte jedes Mal – und führte in der 23. Minute mit 11:10.

Nun folgte die Schwächephase der MTG. In der 26. Minute nahm Aaron Mayer, der den erkrankten Markus Rosenwirth als Trainer vertrat, eine Auszeit - es stand 14:10 für Langenau. „Wir haben zu viele einfache Tore kassiert“, sagte Mayer. Besser wurde es jedoch auch nach der Auszeit nicht. Die HSG kam zu einfachen Toren und der 17:12-Führung. Eine Erklärung für den Einbruch hatte Aaron Mayer nicht. „Ich weiß nicht, warum es passiert ist. Es gab keine personellen Veränderungen, daher ist es für mich unerklärlich.“

Klar war dagegen, dass in der zweiten Halbzeit eine deutliche Besserung eintreten musste, um doch noch zwei Punkte zu holen. Zunächst hielten die Allgäuer den Rückstand zumindest bei vier bis fünf Toren. Doch zwischen der 36. und 43. Minute blieb Wangen ohne Tor – beim Stand von 15:24 stand nicht nur ein Debakel im Raum, es war auch die Vorentscheidung.

Guter HSG-Torwart

Langenau/Elchingen verwaltete die Führung und konnte sich zudem auf Torwart Markus Hinkelmann verlassen. Der HSG-Schlussmann zeigte einige sehenswerte Paraden, dazu vergaben die MTG-Spieler allerdings auch zahlreiche gute Chancen. Rund zehn Minuten vor dem Ende kam Wangen noch einmal heran. Elia Mayer und David Paul verkürzten auf 21:26, in der Abwehr eroberte sich die MTG den Ball. Doch beim Konter scheiterte David Paul an Hinkelmann, ebenso wie kurz darauf Marc Kuttler. Dann wurde es noch einmal unnötig hitzig mit drei Zeitstrafen innerhalb kürzester Zeit. David Paul und Torwart Adam Kucera mit einem Treffer übers gesamte Feld stellten auf 25:28 – da waren allerdings nur noch wenige Sekunden zu spielen. „Unsere Lage ist ohne Frage schwierig“, sagte Aaron Mayer. „Wir müssen jetzt auch mal auswärts Punkte holen.“ Das wäre am Samstag bei konstantem Spiel über 60 Minuten durchaus drin gewesen.