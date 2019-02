Nach dem guten Start aus der kurzen Winterpause hat die MTG Wangen am Sonntag einen überraschenden Dämpfer hinnehmen müssen. Beim HC Hohenems setzte es in der Handball-Württembergliga eine 24:26-Niederlage. „In der letzten Viertelstunde waren wir mental nicht mehr frisch“, sagte Co-Trainer und Kreisläufer Sebastian Staudacher. Gleichzeitig fand er auch einen positiven Aspekt: Durch solche Niederlagen könnten die Wangener lernen.

Langsam, aber sicher kristallisiert sich für die MTG Wangen in der Württembergliga ein vorderer Mittelfeldplatz in der Tabelle heraus – ein absolut gesicherter allerdings, weswegen es sich verbietet, den Wangenern anzudichten, sie hätten eine lange exzellente Position kurz hinter der Spitze durch unnötige Niederlagen hergeschenkt. „Unser Leistungsvermögen spiegelt sich in der Tabelle wider“, sagt Staudacher mit Blick auf Platz fünf. Er weiß nur zu gut, wo die MTG herkommt: Aus einem nervenaufreibenden Abstiegskampf in der vergangenen Saison nämlich. Davon sind die Wangener meilenweit entfernt. Vielmehr verblüffen sie in der aktuellen Spielzeit immer wieder – und das in aller Regel positiv.

Am Schluss fehlt die Durchschlagskraft

Dass dann aber auch mal so ein Spiel dabei ist, wie das am Sonntagabend in Hohenems, ist halb so wild. Wenn es Staudacher auch noch am Montag aber keineswegs egal ist, die Punkte nicht mitgenommen zu haben. „Wir haben Hohenems eigentlich gut im Griff gehabt“, sagt er. Doch zum Schluss habe die Durchschlagskraft gefehlt. Zwar führte die MTG wenige Minuten vor dem Ende mit zwei Toren (23:21); ein 1:5-Lauf machte die Niederlage beim Tabellenvorletzten aber perfekt. Und das, obwohl Wangen auch noch wegen einer Hohenemser Zeitstrafe in Überzahl spielte. Doch diese konnte die MTG nicht nutzen. Wie insgesamt die Offensive nicht ihren besten Tag hatte. 24 Tore seien definitiv zu wenig gewesen, kritisiert Staudacher.

Das könnte womöglich auch daran gelegen haben, dass mit Aaron Mayer der mit Abstand beste Torschütze der Wangener fehlte. Wie schon in der Vorwoche war er beruflich verhindert. Schlecht für die MTG: Bis Ende März wird das so bleiben. Denn Mayer weilt für seinen Arbeitgeber in Asien.

So bleibt es unter anderem an Routinier Staudacher selbst, die Mannschaft zu führen. Doch nach drei Spielen ist er, der vor der Winterpause lange verletzungsbedingt fehlte, noch nicht ganz dort, wo er seine beste Leistung bringen kann. „Ich merke mein Alter“, erklärt Staudacher. Aber: Es werde von Woche zu Woche besser.

Was von Hohenems bleibt? „Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir lernen“, sagt Staudacher, der damit vor allem die jungen Spieler meint. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Samstagabend, wenn mit der HSG Ostfildern das nächste Kellerkind auf Wangen trifft. Leicht werde das ganz bestimmt nicht, sagt Staudacher, der aus eigener Erfahrung weiß: „Diese Liga ist eng beieinander.“