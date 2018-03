MTG Wangen braucht Platz und stellt sich neu auf

Viel Neues gab es bei der Generalversammlung von Wangens größtem Verein am Dienstagabend im Gemeindezentrum St. Ulrich. Nicht nur, dass die MTG - dank Sportinsel - 2014 erneut einen beachtlichen Gewinn erwirtschaftete. Es soll und wird sich die strategische Ausrichtung ändern. Hin zu einem noch professioneller agierenden Verein lautet unter anderem die Devise, um den 38 Abteilungen mehr Unterstützung zu bieten. Und: Elf Jahre nach dem Bau der Sportinsel steht das Thema „weitere, eigene Räumlichkeiten“ wieder auf der Agenda.

„Es sind Visionen, die uns beschäftigen“, erklärte MTG-Vorstandssprecher Christoph Bührer zu Beginn der Versammlung. Sie seien nicht zuletzt dem gesellschaftlichen Wandel und der Frage, wie der Verein zukunftsfähig aufgestellt werden kann, geschuldet. Fest steht für Bührer: „Wir brauchen Platz, haben Hallenbedarf.“ Nicht nur, aber auch für die Sportinsel. Erste Überlegungen, wie dem begegnet werden kann und soll, sind getan, erste Gespräche, wo und wie dies auf der Argeninsel geschehen kann und soll geführt. Bührer: „Wir denken, dass wir Ihnen im kommenden Jahr etwas vorstellen können.“ Daneben geht es der Vereinsspitze aber auch darum, vor allem die großen Wettkampfabteilungen mit „Manpower“ in ihren Aufgaben zu entlasten, mit professionellen Kräften noch mehr Qualität in den Abteilungen zu schaffen, den Anforderungen des Kindersports und der älter werdenden Gesellschaft Rechnung zu tragen.

Von Sponsoring-Richtlinien, einer ab Herbst neuen, mit einem BA-Studenten besetzten Stelle und von engeren Kooperations-Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sprach Timo Petersen: „Wir wissen, dass Letzteres erst mal ein Zuschussgeschäft sein wird. Aber wir müssen ran, wir müssen uns zeigen.“ Beschäftigen will sich der Verein auch mit der Zukunft des heuer verhalten besuchten MTG-Balls. Eine Umfrage unter den Mitgliedern brachte viele Anregungen. Ebenso soll der „gemeinsame Auftritt der Abteilungen“ erneuert und verbessert werden: „Es geht auch darum, eine gemeinsame Bekleidungslinie zu bekommen und wieder zur klassischen Vereinsfarbe zurückzukehren.“ Eine „Hausnummer“ nannte Petersen die Kindersportschule (Kiss) mit über 100 Kindern. Bei der Sportinsel erlebe man den „Wandel der Zeit“: „Es geht weiter in Richtung Individualismus. Und: Der Reha-Bereich boomt.“ Die Sportinsel werde sich auch in Sachen Öffnungszeiten „noch mehr öffnen“.

OB für Ersatz der städtischen Sporthalle

„Die MTG ist unglaublich breit aufgestellt und unglaublich kompetent“, lobte OB Michael Lang. Deutlich und unter Beifall der anwesenden Mitglieder sprach sich der Rathauschef für einen Ersatz statt einer Generalsanierung der Städtischen Sporthalle aus: „Überhaupt haben wir – neben den Schulen – ein starkes Augenmerk auf die Sporthallen zu legen.“ Die (Bau-) Pläne der MTG werde die Stadt „positiv begleiten“.

Jürgen Lindner und Lothar Becker stellten sich für den neuen Vorstand nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wiedergewählt wurden Christoph Bührer (Vorstandssprecher), Markus Hahnel (Vorstand Jugend), Michael Pfister (Vorstand Finanzen) und Uwe Schenkemeyer (Vorstand Sportinsel). Ihnen zur Seite steht ab sofort Marc Hansmann (Vorstand Sponsoring). Der 32-Jährige Wangener, der seit April in Waltershofen lebt, kam 1998 über Ju-Jutsu zur MTG und ist seit 2005 Mitglied der Sportinsel. Ein weiteres Vorstandsmitglied hoffe man, 2016 präsentieren zu können, erklärte Ehrenvorstand Robert Heer, der Entlastung und Wahl vornahm: „Im Moment laufen erfolgsversprechende Gespräche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bis zur nächsten Generalversammlung eine vollständige Runde zusammen haben.“ Konstanz gibt es für die Position der Rechnungsprüfer: Kurt Hübner und Xaver Rädler wurden wiedergewählt.

Am 18. September wird das Helferfest für alle ehrenamtlichen Kräfte des Vereins in oder an der Sportinsel gefeiert. Am 17. Oktober steht der Ehrungsabend im Schwarzen Hasen an. Jugend- und Seniorensport präsentieren sich am 31. Oktober beim Sporttag in der Sportinsel erstmals vereint – mit Angeboten zum Mitmachen.