MTG-Volleyballerinnen siegen erstmals

Der zweite Heimspieltag der Volleyballerinnen der MTG Wangen verlief zunächst erfolgreich. In der A-Klasse II Süd gewann die MTG mit 3:1 (25:8, 22:25, 25:19, 25:20) gegen den Tabellenletzten VfB Friedrichshafen II – es war der erste Saisonsieg der MTG. Das zweite Spiel gegen den TV Bermatingen verloren die Wangenerinnen mit 0:3 (14:25, 20:25, 17:25). Die Volleyballer der MTG verloren in der A-Klasse klar mit 0:3 (24:26, 22:25, 20:25) beim TSV Ertingen.

Im ersten Satz gegen die Spielerinnen des VfB Friedrichshafen II waren die Wangenerinnen durch starke Aufschläge und gezielte Angriffe überlegen und gewannen mit 25:8. Doch im zweiten Satz waren die Gegner eingespielt und konterten die Aktionen der MTG gut. Friedrichshafen glich durch das 25:22 nach Sätzen aus. Die Sätze drei und vier waren zunächst ausgeglichen, doch durch ein weiterhin starkes Angriffs- und Aufschlagspiel gewann die MTG die Sätze zwei und drei mit 25:19 und 25:20 und holte sich somit drei Punkte. Friedrichshafen dagegen bleibt in dieser Saison weiter ohne Punkt.

Gegen den Aufsteiger TV Bermatingen fand Wangen nicht gut ins Spiel. Die Gäste punkteten mit einem starken Block und guten Angriffen und holten den ersten Satz mit 25:14. Mit der Unterstützung der Zuschauer startete die MTG erfolgreich in den zweiten Satz und übernahm zunächst die Führung. Bis zur Mitte des Satzes lieferte sich die MTG umkämpfte Ballwechsel mit Bermatingen. Die Gäste setzten sich aber mit 25:20 durch. Die Kräfte der Wangenerinnen ließen im dritten Satz nach, auch dieser Durchgang ging an Bermatingen (25:17). Mit fünf Punkten liegt die MTG auf Rang acht.

MTG: Feuerstein, Grammer, Heinrich, Jussen, Kraft, Mader, Schädler, Schwarz, Turra, Voß.

Die Volleyballer der MTG Wangen waren in der A-Klasse beim TSV Ertingen aktiv. Die Personalsituation bei der MTG hatte sich im Vergleich zum Heimspieltag vor zwei Wochen stark verändert. Durch Krankheiten und Verletzungen fuhren die Allgäuer nur mit einem Kader von sieben Spielern zum Tabellennachbarn. Und so kam auch Trainer Markus Wahl zu seinem Comeback im MTG-Trikot.

Trotz allem kam ein enges Spiel zustande. Ertingen konnte sich meist keinen bedeutenden Vorsprung verschaffen. Nur fehlte bei der MTG die entscheidende Konsequenz am Ende der Sätze. So kam die Erfahrung der Ertinger Mannschaft letztendlich entscheidend zur Geltung und das Spiel endete mit 3:0 (26:24, 25:22, 25:20). Jetzt gilt es, in der Winterpause an den Schwachstellen zu arbeiten und im Februar dann erfolgreicher in die Rückrunde zu starten. Mit nur einem Sieg aus sieben Spielen liegen die Wangener auf Platz sieben.

MTG: Kloos, Knebel, Kräutle, Lutz, M. Sündermann, S. Sündermann, Wahl.