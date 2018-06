MTG verliert Spitzenspiel

Die erste Handball-Damenmannschaft der MTG Wangen hat das Spitzenspiel gegen den TSV Urach mit 31:36 verloren. Ausschlaggebend waren die zehn Minuten nach Wiederanpfiff bei dem die Gäste einen 1:6-Lauf hinlegten und damit vorentscheidend davonzogen. Die Mannschaft bleibt auf Tabellenplatz drei in der Landesliga.

Das Spiel startete mit einem Doppelschlag der MTG. Nach 44 Sekunden führte man bereits mit 2:0. Doch die Gäste aus Urach glichen nur kurze Zeit später wieder aus. So entwickelte sich ein Schlagabtausch, bei dem die MTG Vorteile entwickelte und nach zwölf Spielminuten mit 9:5 in Front lagen. Doch nun schickte Urach auch ihre Top-Spielerin Birgül Yurdakul aufs Feld, die zunächst nur auf der Bank gesessen hatte. Yurdakul übernahm sofort das Kommando im Spiel der Gäste, was sich umgehend auswirkte. Deutlich mehr Tempo und Torgefahr ging nun vom Uracher Rückraum aus. So gelang es den Gästen, zum 11:11 auszugleichen und wenig später gar mit 15:13 in Front zu gehen. Doch die MTG legte nochmals zu und glich mit dem Pausenpfiff zum 17:17 aus.

Entscheidende Minuten nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff dann die entscheidenden Minuten. Die Gäste legten einen 6:1-Lauf hin und führten 23:18. „Hier haben wir vielleicht zu viel gewollt. Wir haben dreimal zu risikoreich den Pass zum Tempogegenstoß gespielt. Zudem haben wir in der Phase einen Siebenmeter und zwei weitere Würfe nicht im Tor untergebracht. Die Gäste haben das gnadenlos bestraft“, sagte MTG-Trainer Michael Becker zu den entscheidenden Minuten. Aber auch in der Folge war der TSV spielbestimmend und die Gastgeberinnen ließen die Köpfe hängen. So führte Urach zwischenzeitlich mit 29:21.

Beim Stand von 25:30 stellte die MTG Wangen die Abwehr um und versuchte, mit einer offensiven Abwehrformation Bälle zu erkämpfen. Dies gelang zwar gelegentlich, doch schaffte man dann im Angriff nicht, den Ball im Gehäuse der Gäste unterzubringen.

„36 Gegentore sind natürlich viel, wir waren vor allem gegen die Würfe von Zinete Fazliu zu passiv. Aber beide Teams hatten über 50 Angriffe, es war schon ein enormes Tempo in der Partie. Wir beiden Trainer sind uns aber einig, dass es ein attraktives Landesliga-Spiel war und Werbung für den Sport gemacht hat. Auch die Kulisse war einem Top-Spiel würdig. Vielleicht hätten wir ein positiveres Ende, wenn nicht sieben unserer Mädels kurz zuvor noch das A-Jugendspiel gehabt hätten, zwischendurch hat uns da einfach die Konzentration gefehlt“, sagte Becker.

Die MTG bleibt trotz der Niederlage auf Platz drei. Nach derzeitigem Stand wird der Tabellenführer TSV Urach auf den Aufstieg in die Württembergliga verzichten. Dies würde bedeuten, dass der Tabellenzweite das Aufstiegsrecht wahrnehmen dürfte und der Tabellendritte in die Relegation gehen würde.

Für die MTG spielten: Arbnora Fejza, Johanna Schweizer (beide Tor), Verena Hess(Tor), Janika Schwanninger 7/1, Patricia Walser 7, Katrin Aumann 6, Marina Gabriel 5, Sophia Ludwig 3, Johanna Becker 2, Lilly Stiller 1, Carina Zeiske, Nadine Schirnik, Lucy Stiller.