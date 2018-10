Sechs junge Leichtathleten der MTG Wangen haben an den Kreismeisterschaften im Mehrkampf in Weingarten teilgenommen. Dabei erkämpften sie sich zwei Titel und drei Silbermedaillen.

Herausragend zeigten sich wieder einmal die beiden Kreismeister Mara Andritsch in der Altersklasse W11 und Noel Wennmacher in der Altersklasse M14. Im Vierkampf aus 50 m-Sprint, Weitsprung, Ballwurf und Hochsprung zeigte Mara vor allem in den Sprungdisziplinen ihre Leistungsfähigkeit mit 4,61 m im Weitsprung und 1,42 m im Hochsprung. In der Punktewertung aller Disziplinen erzielte sie 1785 Punkte. Noel zeigte, dass er auch mit für ihn eher durchschnittlichen Ergebnissen mit 1997 Punkten den Titel holen kann. Bestes Ergebnis war für ihn der Weitsprung mit 5,19 m.

Gleich drei Athletinnen tummelten sich auf den Silberrängen. Evan Nozad erreichte in der Altersklasse M14 1643 Punkte. Sina Stauss sammelte in der W13 1460 Punkte und Hrisanti Bordelias 1562 Punkte. Alle drei spielten ihre Stärken im Weitsprung und im Wurf mit guten Ergebnissen aus.

Den vierten Platz erkämpfte sich Olivia Riethbaum. Durch ein sehr hartes Handballspiel am Vortag geschwächt fand sie nur langsam in den Wettkampf. Von Disziplin zu Disziplin steigerte sie sich jedoch und erlangte so mit 1555 Punkten ein gutes Ergebnis.