MTG muss sich in Verlängerung beugen

Für die Basketballer der MTG Wangen hat es in der Bezirksliga erneut eine knappe Niederlage gegeben. Das berichtet der Verein. Demnach unterlag das Team der TSGV Albershausen zu Hause mit 83:85.

Die Hausherren starteten mit einer guten Verteidigung und soliden Offensivaktionen in die Partie. Der TSGV war zwar nur mit sechs Mann angereist, brachte aber ebenfalls ansehnlichen Basketball und viel Qualität mit nach Wangen. Nach dem ersten Viertel stand es 22:21 für die MTG.

Anschließend nahm Christoph Schmidt, Topscorer der Gäste, das Spiel in die Hand und versenkte spektakuläre Würfe. Im Gegenzug konnte die MTG im zweiten Viertel lediglich 6 Punkte erzielen. Der Halbzeitstand lautete 28:37.

Die zweite Halbzeit war gezeichnet vom Comeback der Wangener, die Schmidt weitestgehend aus dem Spiel nahmen und so dessen Mitspieler zu Aktionen zwangen. Offensiv wurde die MTG vor allem vom starken Raphael Spiekermann getragen. Das funktionierte so gut, dass sich die MTG wenige Minuten vor Schluss einen Acht-Punkte-Vorsprung herausgespielt hatte. Wegen einigen Nachlässigkeiten und einer überragenden Wurfquote der Gäste konnten sich diese aber noch mit einem 74:74 in die Verlängerung retten.

In dieser erspielte sich der TSGV einen kleinen Vorsprung, den er routiniert nach Hause brachte.

Damit ist die MTG zusammen mit der TS Göppingen endgültig im Tabellenkeller angekommen. Am Samstag geht es zum Tabellenzweiten nach Elchingen.

MTG: Borcherding (4 Punkte), Marco Cipriano (9), Michele Cipriano (9), Gretz (14), Haug (2), Matha (2), Mattheus (6), Skibicki (6), Spiekermann (31).