MTG-Korbjäger feiern Comeback in Konstanz

Die MTG-Basketballer haben ein enges Bezirksliga-Spiel in Konstanz mit 63:56 gewonnen. Dies teilt der Verein mit.

Dabei taten sich die Gäste lange schwer, ins Spiel zu kommen. Lediglich die Dreipunktwürfe und der Einsatz stimmten. Der TV Konstanz 3 lebte von erfolgreichen Einzelaktionen und ging mit einer 29:24-Führung in die Halbzeit. Im dritten Viertel wurde das Spiel der MTG strukturierter, die Überlegenheit auf den großen Positionen wurde besser ausgenutzt. Da defensiv aber zu nachlässig agiert wurde, setzte sich der TV sogar auf elf Punkte ab. Dann aber rannten sich die Konstanzer immer öfter in der Verteidigung der MTG fest, die nun von der Dreierlinie beinahe nach Belieben traf. Die so eroberte Führung wurde schließlich nicht mehr aus der Hand gegeben und mit dem 63:56 der dritte Sieg im dritten Spiel eingefahren. Am Sonntag geht es nach Tettnang, bevor am 23. Oktober der TSV Eriskirch 2 zum Spitzenspiel in die Praßberghalle kommt.

MTG: Wassermann (14), Matha (5), Daugalies (7), Jankowski (15), Mattheus (13); Michele Cipriano (3), Marco Cipriano (2), Skibicki (4), Haug.