MTG geht beim Schutz Minderjähriger voran

Vor vier Jahren trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Betroffen davon sind auch Vereine, die Minderjährige in ihren Reihen haben. Die MTG Wangen hat sich als erster Verein im Landkreis der sensiblen Thematik angenommen und in einem einjährigen Prozess eine Konzeption und ein Leitbild erarbeitet, das nicht nur „Nein“ zur physischen, psychischen oder sexualisierten Gewalt, sondern auch „Ja“ zum Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation und für Fairplay sagt.

Im benachbarten Scheidegg ist es weit gekommen. Dort wurde bei der Sportgemeinde ein Teil der Jugendarbeit aufgelöst (wir berichteten). Hintergrund: Vorsitzender Uli Lindner weigerte sich, ein vom Landratsamt erarbeitetes Formular zu unterschreiben, das garantiert, dass kein Erwachsener mit bösen Absichten mit Kindern und Jugendlichen des Vereins in Kontakt kommt. So weit wird und soll es in Wangen nicht kommen. Die MTG, kreisweit größter Verein, zählt rund 1800 Kinder und Jugendliche in seinem Mitgliederverzeichnis. „Wir haben nicht gewartet, bis die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe auf uns zukommen, sondern sind selbst auf Landratsamt beziehungsweise Jugendamt zugegangen“, sagt Geschäftsführer Timo Petersen.

Es ist erklärte Absicht des Vereins, Kinder und Jugendliche zu schützen. Klar ist aber auch: „Garantien“ können nicht übernommen werden. Rechnet man Fahrten zu Veranstaltungen, Zeltlager, Reisen, Betreuung bei Wettkämpfen und anderes mit ein, so komme man laut Petersen auf rund 8000 Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen der MTG Wangen in Kontakt treten: „Es ist einfach schon allein organisatorisch unmöglich, von jedem ein Führungszeugnis zu verlangen.“ Prävention und Sensibilisierung statt Überwachung und Misstrauen lautet daher die Devise, zumindest für jene, die nicht zur Gruppe der rund 250 Haupt- und über Übungsleiterpauschale bezahlte Ehrenamtlichen gehören. Letztere unterschreiben beispielsweise auch die Ehrenkodexerklärung, die in zehn Punkten die Standpunkte der MTG Wangen festschreibt. „Was wir garantieren können, machen wir auch“, sagt Petersen. Und weiter: „In erster Linie ist es ein Präventionskonzept.“ Ab Herbst soll es Gültigkeit haben.

Ob und wie viel Arbeit auf Ulrike Peter, Leiterin der Kindersportschule (KISS) und ab sofort auch Schutzbeauftragte des Großvereins zukommen wird, wissen sie und die MTG Wangen noch nicht: „Ein Stück weit ist es auch ein Experiment und Neuland, das wir betreten.“ Dabei will die MTG Wangen nicht nur Vorreiterin in Sachen Kinder- und Jugendschutz sein, sondern auch anderen Vereinen weiterhelfen, die die Aufgabe noch vor sich haben. Petersen: „Wir haben uns im Laufe des Prozesses einiges an Hintergrundwissen erarbeitet und sind gerne bereit, dies auch an andere weiterzugeben.“

Vier Module

Strukturiert und offensiv will sich die MTG Wangen den Herausforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes zum aktiven Schutz von Kindern und Jugendlichen stellen. Seit gut einem Jahr wurde im Vorstand und im Vereinsrat eine Konzeption erarbeitet, die auf vier Säulen basiert.

Modul 1: Ehrenkodex

Alle Mitarbeiter, die mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre im Sport tätig sind, unterzeichnen einen Ehrenkodex zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Hierzu zählen ehrenamtliche (bei der MTG-Geschäftsstelle gelistet aufgrund von Abrechnung von Übungsleiterpauschalen) sowie neben- und hauptberufliche Mitarbeiter.

Modul 2: Regelmäßige Kommunikation

Der Verein macht regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema „Kinder und Jugendschutz“ mit qualifizierten Referenten. Zu den Veranstaltungen werden Eltern, Mitarbeiter, Übungsleiter und Vereinsmitglieder eingeladen. Bei Trainingslagern und Reisen zu Turnieren mit Übernachtung werden alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer auf die Präventionsmaßnahmen und die gesamte Thematik hingewiesen.

Modul 3: Polizeiliches Führungszeugnis

Von allen Mitarbeitern des Vereins, welche hauptberuflich, freiberuflich oder im Rahmen eines Minijobs mit unter 18-Jährigen arbeiten, muss ein erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht vorgelegt und alle fünf Jahre erneuert werden. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in Situationen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, an die aufgrund von Dauer, Intensität und Art ihres Kontakts besondere Anforderungen gestellt werden, müssen ebenfalls ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Modul 4: Schutzbeauftragter

Ulrike Peter ist die Schutzbeauftragte der MTG Wangen. Mit ihr können betroffene Personen oder Beobachter in Erstkontakt treten. Die Schutzbeauftragte kann dann gegebenenfalls Kontakt zu professionellen Beratungsstellen herstellen und den weiteren Prozess begleiten.