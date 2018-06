MTG-Frauen setzen sich durch

In der Württembergliga Süd haben sich die Handballerinnen der MTG Wangen am Wochenende mit 28:22 gegen die SG Hofen/Hüttlingen durchgesetzt. Die Wangenerinnen liegen damit weiterhin punktgleich mit der TG Biberach auf Rang fünf.

Über die komplette Spielzeit lagen die MTG-Frauen daheim in Führung. Von Anfang an starteten sie stark ins Spiel. Aus einer soliden Abwehr und dank guter Torhüterleistung von Lisa Schneider gab es eine Reihe von schnell nach vorne getragenen Bällen, und so konnte man sich relativ schnell mit drei Toren von der SG absetzen. Vor allem Evelyn Sachs und Janika Schwanninger versuchten durchgängig das Tempo hochzuhalten, um den dünnen Kader der SG Hofen/Hüttlingen weiter zu schwächen. Einzig die Kreisläuferin der SG bekamen die Wangenerinnen nicht in den Griff, konnten den Drei-Tore-Abstand aber trotzdem bis zum Halbzeitstand von 14:11 halten.

Auch die zweite Hälfte begann mit schnellen Angriffen und guter Torhüterleistung. Die Allgäuerinnen stellten sich jedoch ein ums andere Mal durch Fehlpässe und Fangfehler selbst ein Bein und konnten sich deshalb nicht deutlicher absetzen. Dank der konstant hohen Konzentration, der guten Bewegung in der Abwehr und der wieder konstanten Torhüterleistung ließ man sich aber auch in der zweiten Halbzeit das Heft nicht aus der Hand nehmen und gewann das Spiel mit sechs Toren Abstand.

„Ingesamt keine Glanzleistung“

„Insgesamt war das Spiel keine Glanzleistung. Doch zwei Punkte sind zwei Punkte und eine Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Weingarten vergangene Woche war erkennbar“, so das Fazit der Neu-Rückraumspielerin Julia Schwab.

Die MTG hat jetzt zwei Wochen Pause. Am 21. Februar steigt dann in heimischer Halle ein weiteres richtungsweisendes Spiel. Die Handball-Frauen der MTG Wangen treffen dort auf die derzeit punktgleiche TG Biberach.

Für die MTG spielten: Lisa Schneider, Fanny Szebelledy (Tor), Janika Schwanninger (4/1), Maike Staudacher (1/1), Laura Schirnik, Ruth Spieler (4), Jennifer Kübler (1), Johanna Fleschhut (4), Evelyn Sachs (9), Nathalie Walser (1), Julia Schwab (4)