Zum fünften Mal lud die MTG Wangen zum von der Generalversammlung losgelösten Ehrungsfest ins Gasthaus Kleber. 130 zu Ehrende von der Jugend bis zu den langjährigen Mitgliedern oder Ehrenamtlichen kamen. Zu „Schaffern des Jahres“ wurden in diesem Jahr mit Thomas Simski und Tobias Werder zwei Hauptakteure des Festausschusses ausgezeichnet.

Noch durfte sich Andreas Schröder-Quist, ab 1. Januar neuer Geschäftsführer der MTG Wangen, gemütlich zurücklehnen und lauschen, was sein künftiger Arbeitgeber und Verein so alles an langjährigen Mitgliedern, Ehrenamtlern und Sportlern oder einfach gesagt an außergewöhnlichen Menschen zu bieten hat. Im geschäftsführerlosen Vereinsjahr hatten sich Vorstand und Geschäftsstelle für ihren Ehrungsabend etwas Besonderes ausgedacht. „Durch den Abend führen unsere Ehrenvorsitzenden Sigrid Netzer und Robert Heer sowie Vereinsrat Reinhold Meindl“, sagte Marc Hansmann, Vorstand für Sponsoring und Marketing.

Thomas Simski und Tobias Werder sind „Schaffer des Jahres“

Zu jenen, die es zu ehren galt, waren über 30 unter 18-Jährige. „Es sind nahezu alle auch selber sportlich aktiv. Das heißt, entweder vor ihrem eigenen Training oder an einem weiteren Tag oder sogar Tagen engagieren sie sich für den Verein“, lobte Markus Hahnel, Vorstand für Kinder-, Jugend- und Freizeitsport.

Viele kleine, persönliche Geschichten, hatten Robert Heer und Sigrid Netzer mit im Gepäck. Dabei ging Heers Blick bei den langjährigen Mitgliedern auch immer wieder zurück in die Eintrittsjahre. 1978 beispielsweise war nicht nur das Jahr der ersten Altstadthockete auf dem Postplatz, sondern auch jenes des Verkaufs der einstigen MTG- und heutigen Stadthalle, deren Erlös schließlich die Basis für die MTG-Sportinsel bildete. Zu erfahren war dabei auch, dass vor 50 Jahren noch, wie Helmut Müller als Bandmitglied der „Hauskapelle“ Hansi Hanf, in der MTG Mitglied werden musste, wer den MTG-Ball musikalisch umrahmen wollte oder 1958 am Ende des von Herbert Thielscher geleiteten Kinderturnens immer eine halbe Stunde Handball gespielt wurde. Eine halbe Stunde, die beispielsweise einen Heinz Bildstein hervorbrachte, der laut Heer nicht nur württembergischer Auswahlspieler und später Trainer wurde: „Für mich war er einer der besten Spieler, den die MTG je hatte.“ Am Freitag wurde Bildstein für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Das „Dankeschön“ der Geschäftsstelle durch Andrea Stadelmann durfte Uwe Schenkemeyer entgegennehmen, der seit 2002 im Vorstand ist – und auch im geschäftsführerlosen Jahr dem Sportinselteam permanent zur Seite stand. Schenkemeyer versprach: „Solange es noch Spaß macht, bin ich auch noch eine Weile dabei.“

„Was wäre die MTG Wangen, wenn das Ehrenamt nicht wäre?“, fragte wenig später Sigrid Netzer. Gut vertreten war die Handball-Abteilung bei der Ehrung der langjährigen Ehrenamtlern. Mit 35 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit ist es in diesem Jahr Lothar Becker von der Abteilung Badminton, der die meisten zu ehrenden, runden „Dienstjahre“ verbuchen kann. Zu „Schaffern des Jahres“ wurden Thomas Simski und Tobias Werder gekürt. „Seit Jahren engagiert er sich enorm für den Hauptverein. Mehrere Tage Urlaub sind für ihn selbstverständlich“, sagte Heer über Thomas Simski. Als „ruhigen Schaffer“ beschrieb Sigrid Netzer Tobias Werder: „Er ist eher im Hintergrund, dafür aber total verlässlich.“ Reinhold Meindl oblag es schließlich, erfolgreiche MTG-Sportler zu ehren und die vom Ausschuss gewählten Sportler und die Mannschaft des Jahres zu küren.