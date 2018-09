MTG bleibt eindrucksvoll in der Erfolgsspur

Die Wangener Handballer sind augenblicklich dabei, die Württembergliga Süd kräftig aufzumischen. Mit dem souveränen 33:19 (16:11)-Sieg am Samstagabend bei der hoffnungslos überforderten SG Herbrechtingen-Bolheim feierte die MTG in ihrem dritten Punktspiel bereits das zweite Erfolgserlebnis. Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Denn schon am Mittwoch, 3. Oktober (Feiertag), bekommen es die Wangener um 18 Uhr in der heimischen Argensporthalle mit dem SKV Unterensingen zu tun. Am Samstag darauf steht dann das Heimspiel gegen Aufsteiger HC Hohen-ems an.

34 Tore gegen Deizisau, gar 36 in Langenau – und nun 33 Treffer in der Bibrishalle von Herbrechtingen: Die Angriffsbilanz mit allein 32 „Kisten“ von Ausnahmekönner Aaron Mayer kann sich fürwahr sehen lassen. Trotz allem legt MTG-Co-Trainer Sebastian Staudacher, der sich in Herbrechtingen recht früh eine Wadenblessur zuzog, großen Wert darauf, „dass wir in der Abwehr endlich wieder stabil stehen. Das macht es uns erst möglich, über erste und zweite Welle zu relativ leichten Treffern zu kommen.“

In Herbrechtingen, das weiter aufs erste Erfolgserlebnis wartet, gab es für Wangen nur eine kritische Situation, als die Gastgeber in der 22. Minute bis auf 10:11 heran kamen. „Da hatten wir kurzfristig eine schlechte Phase“, gesteht Staudacher. Doch insgesamt lief es für die MTG auf gut Schwäbisch wie am Schnürchen. „Die Partie war relativ früh zu unseren Gunsten entschieden“, freute sich Staudacher über einen generell makellosen Auftritt. So führte Wangen bereits in der 49. Minute nahezu uneinholbar mit 27:17. Ein besonderes Lob verdiente sich Rückkehrer Marc Kuttler. Der baumlange „Shooter“ überzeugte im prächtig funktionierenden Gesamtkonstrukt MTG mit sieben Treffern.

Der Saisonauftakt darf somit als durchaus gelungen bezeichnet werden. Die Einschränkung folgt allerdings unmittelbar. „Wohin uns unser Weg in Zukunft führt, müssen ganz besonders die Heimspiele gegen Unterensingen und Hohenems zeigen“, sagt Sebastian Staudacher äußerst konkret.

Gerade Unterensingen, der Gegner am Mittwoch, sei mit drei Niederlagen in Folge bisher unter Wert geschlagen worden. „Wobei die Gäste bereits enorm unter Druck stehen“, weiß Staudacher. „Da müssen wir beweisen, dass wir zu Recht über einen Lauf verfügen.“ Das zeugt zwar vor großem Respekt gegenüber einem Konkurrenten, der in der Württembergliga Süd einen glänzenden Ruf genießt. Andererseits scheint die MTG Wangen unter ihrem neuen Cheftrainer Gabriel Senciuc nicht gewillt, mit dem leidigen Thema Abstieg auch nur annähernd in Berührung zu kommen.

Sei’s drum: In der Tat dürfte sich nach den Heimspielen gegen Unter-ensingen und Hohenems zeigen, ob die MTG Wangen tatsächlich in der Lage ist, die Württembergliga Süd kräftig aufzumischen. Die Qualität dazu jedenfalls passt im kleinen Kader.