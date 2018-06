MTG bietet Reha-Sport für Kinder

Die Männer-Turn-Gemeinde Wangen (MTG) bietet als neues Angebot einen Reha-Sport für Kinder an. Angeregt worden sei diese Idee 2017 von den Kinderärzten Markus Nägele und Tobias Hampel. Kinder würden heutzutage häufiger unter Haltungsschwächen, Gelenkproblemen und Übergewicht leiden. Daher sei es Nägele und Hampel sehr wichtig, solch ein Angebot in Wangen ins Leben zu rufen.

Mit der MTG haben sie laut Pressemitteilung den passenden Verein gefunden, der über Möglichkeiten verfüge, solch ein großes Projekt umsetzen zu können. „Das Angebot an Rehasport für Kinder ist in Deutschland sehr überschaubar, da vielen Vereinen die Voraussetzungen, wie Personal und Räumlichkeiten, fehlen“, berichtet Nägele.

Der frühere MTG-Geschäftsführer Timo Petersen und MTG-Vorstand Markus Hahnel seien von dieser Idee sehr überzeugt. „Es ist wichtig, dass ein Großverein wie die MTG auf gesellschaftliche Gegebenheiten reagiert und das Angebot dementsprechend erweitert,“ so Hahnel, der aktuell Referendar an der Gemeinschaftsschule Wangen ist und allen Kindern einen Zugang zum Sport bieten möchte. Durchgeführt wird das Angebot von Petra Kloos. „Mit Frau Kloos haben wir eine professionelle Fachkraft gefunden, die über sehr viel Erfahrung mit Kindern verfügt“, berichtet Hahnel weiter. Kloos hat verschiedene Aus- und Fortbildungen absolviert und ist seit mehreren Jahren in verschiedenen MTG-Kindersportbereichen tätig.

Die Teilnahme an dem Kinder-Reha Sport übernimmt zu 100 Prozent die Krankenkasse. Ärzte können bei anfangs genannten Krankheitsbildern 50 Sporteinheiten verordnen. „Ziel der Einheiten sollte sein, die Beweglichkeit, Kraft, Kondition und Koordination zu verbessern, aber auch durch Funktionstraining das gesamte Bewegungsausmaß der Gelenke wiederherzustellen“, so Kloos.