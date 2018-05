MTG bietet akrobatischen und bunten Fasnetsball

Atemberaubende Kunstturn-Akrobatik, ein grandioses Männerballett, eine höchst sportliche Altenheimtruppe von der Sportinsel, tanzfreudige Handballer, tolle Kostüme und ein spannender „Bewerbungswettbewerb“ für die vakante Geschäftsführerstelle des MTG – der diesjährige MTG-Ball war gespickt mit tollen Höhepunkten. Die Band „Supreme“ aus Lustenau (Vorarlberg) und die Lumpenkapelle Pressluft aus Niederwangen begleiteten den Abend musikalisch. Der diesjährige MTG-Ball war goldmedaillenverdächtig.

„Zwei Goldmedaillen haben wir heute schon in Südkorea gewonnen, heute Abend kommt noch eine hinzu.“ Die beiden Moderatoren Daniel Hermann und Tobias Werder hatten nicht zu viel versprochen, als sie am Samstagabend den MTG-Ball eröffneten. Trotz der wachsenden Schwierigkeiten, die einzelnen Abteilungen der MTG für einen Programmpunkt zu motivieren, konnte der Festausschuss den Gästen einige tolle Darbietungen bieten. Den Anfang machte eine „Truppe aus dem Altenheim“, die sportlich und flott bewies, was mit alten Knochen noch alles möglich ist. Die Sportinselfreunde überzeugten nicht nur durch ihren sportlich souveränen Umgang mit Rollatoren, sondern auch durch hochklassige Rhythmik, Dynamik und Tanzfreude.

„Bewerbung“ als Geschäftsführer

Dann wurde es spannend: Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer setzten die beiden Moderatoren eine Bewerbungskommission ein, bei der sich im Laufe des Abends drei „Kandidaten“ bewarben. Schließlich stellten sich drei namhafte „Doubles“ mit bekannten Namen vor: Robert Heer bewarb sich mit Rotwein als Motivator und dem Versprechen, zukünftig „Bacchus-Jünger“ als neue Abteilung in die MTG zu integrieren. Der Chef der Handball-Abteilung Matthias Vetter sah sich natürlich als Zugpferd des Vereins, und versprach, den Handball zu professionalisieren, nach dem Motto: „Handball first“. Schließlich warf mit Anita Schneller auch eine Dame ihre Bewerbung in den Ring. Ihre Bewerbungs-Option sah als erste Amtshandlung ein nagelneues Farbkonzept für die MTG-Sportbekleidung vor: Weg vom grässlich-aggressiven Orange, stattdessen apricot, violett und blass-blau. Außerdem wolle sie die mentale Komponente in der Sportinsel auffrischen, nach der Devise: „Kuschel dich glücklich!“ Mit dieser Bewerbung machte sie schließlich durch den donnernden Applaus des Publikums das Rennen, und Christoph Bührer freute sich närrisch über seine zukünftige „Geschäftsführerin“.

Männerballet tanzt elegant

Mit dem Männerballett von Caterina Dreizehnter folgte ein weiterer tänzerischer Höhepunkt des Abends: Voller Grazie und Eleganz schwebten die elf Männer wie Schwäne über die Bühne. Da musste einfach eine Zugabe her. Mit atemberaubende Akrobatik überraschten und beeindruckten die durchtrainierten, voll athletischen Männer der TG Wangen-Eisenharz. Das ließ insbesondere die Frauenherzen höher schlagen, als Tarzan ( Fynn Ruchti) und seine Mannen Salto schlagend durch die Luft schwebten, Schrauben drehten und tollkühne Sprünge hervor zauberten. Einfach nur super! Dann kam es zur Kostüm-Prämierung. Die fiel in diesem Jahr sehr schwer, da es viele großartige Kostümierungen gab. So wurden am Ende eine ganze Reihe von Kostümen ausgezeichnet und mit Preisen prämiert.

Musikalische ging es wie in jedem Jahr hoch her. Spätestens dann, als die Lumpenkapelle Pressluft aus Niederwangen einmarschiert. Die Band Supreme aus Lustenau ließ sich auch nicht lumpen und bot wieder einmal durch phantastische Rhythmen, Klänge und die großartiger Sängerin ein begeisterndes Musik-und Tanzprogramm. Es wurde getanzt bis in die frühen Morgenstunden.