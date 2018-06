MTG-Basketballer erleiden Niederlage

Eine sechsköpfige Rumpfmannschaft der MTG-Basketballer konnte nach sich nach gutem Kampf bei der BG Bodensee nicht mit einem Sieg belohnen. In Friedrichshafen setzte es eine 43:52-Niederlage.

Die Allgäuer legen gut los und begannen das Spiel konzentriert. Mit einer umgestellten Verteidigung gelang es der MTG dem Gastgeber in der ersten Halbzeit den Schneid abzukaufen. Der Halbzeitstand betrug 24:28.

In der zweiten Hälfte mehrten sich aber unnötige Fehler auf Seiten der Wangener. Mitte des dritten Viertels gelang es der BG Bodensee, das erste Mal in Führung zu gehen. Mit großen Einsatz und viel Willen schaffte es die MTG zwar immer dran zu bleiben, jedoch fehlte es in der Offensive – ohne die Topscorer des Teams – an Ideen und letztendlich an Punkten, um die Führung zurückzuerobern.

Für die MTG spielten: Bader (3 Punkte), Bocherding (14), Marco Cipriano (3), Michele Cipriano (17), Haug (6), Skibicki (as)