MSC-Trial-Jugend feiert tollen Saisonstart

Der Nachwuchs des Motor Sport Clubs Amtzell ist erfolgreich in die Saison gestartet. Bei der Trial-Junioren EM, im Alpenpokal und bei der Baden-Württembergischen Jugend-Trialmeisterschaft gab es tolle Ergebnisse, wie der MSC mitteilt.

Die Amtzeller Trialfahrer setzten demnach ihre Erfolgsserie vom Vorjahr bei den Wettbewerben nach der Winterpause in Zelhem (Niederlande), Peißenberg, Steingaden und Frickenhausen fort. Jonathan Heidel war zum ersten Mal bei einem Lauf zur Junioren-Europameisterschaft in Zelhem in Holland am Start und belegte einen hervorragenden sechsten Platz. David Ortlieb holte seine ersten Klassensiege bei Läufen zum Alpenpokal in Peissenberg und Steingaden, Linus Heine und Hannes Stohr belegten jeweils Platz zwei.

In Frickenhausen wurden die ersten beiden Läufe zur Landesmeisterschaft ausgetragen. Andy Kolb, Simon Müller, Jonathan Heidel und Linus Heine konnten hier Tagessiege erringen. Der erste Fahrtag wurde wegen der Schnee- und Regenfälle der Vortage für die jungen Amtzeller Trialfahrer zu einer echten Bewährungsprobe, die sie mit Erfolg meisterten. Die Läufe zum Alpenpokal im Kreuzthal mussten wegen der extremen Schneefälle abgesagt werden und wurden auf den 13./14. Mai verschoben.

Ergebnissse im Überblick

Landesmeisterschaft: 1. Lauf in Frickenhausen: Klasse 2 B Experten: 1. Andy Kolb. Klasse 4: 1. Simon Müller, 4. Jonathan Heidel, 12. Pascal Krautter. Klasse 5: 1. Linus Heine, 6. Luis Retzbach. Klasse 6: 5. Johannes Heidel, 9. David Ortlieb, 15. Hannes Stohr. 2. Lauf in Frickenhausen: Klasse 2 B Experten: 2. Andy Kolb. Klasse 4: 1. Jonathan Heidel, 2. Simon Müller, 6. Luca Prinz, 13. Pascal Krauter. Klasse 5: 5. Linus Heine, 20. Luis Retzbach. Klasse 6: 9. David Ortlieb, 11. Johannes Heidel, 17. Hannes Stohr, 25. Lorenz Schreck. Alpenpokal Peissenberg: Klasse 3 Spezialisten: 7. Jonathan Heidel. Klasse 5: 7. Johannes Heidel, 11. Florian Koros. Klasse 6: 1. David Ortlieb. Alpenpokal Steingaden: Klasse 4: 1. Tag: 7. Simon Müller. 2. Tag: 7. Simon Müller. Klasse 5: 2. Linus Heine, 11. Florian Koros. Klasse 6: 1. David Ortlieb, 2. Hannes Stohr. Junioren Europameisterschaft: 6. Jonathan Heidel.

