Eine volles Gemeindezentrum St. Ulrich konnte die Rad-Union bei ihrer Mitgliederversammlung am Samstag verzeichnen. 90 Mitglieder hörten vom gut vierstelligen Gewinn ebenso wie von den zahlreichen Erfolgen des Traditionsvereins. 2019 soll außerdem ein bislang noch nicht terminiertes Mountainbike-Rennen in Wangen ausgetragen werden.

„Wir wollen unseren Fahrer Oli Dorn unterstützen, erste Gespräche in Sachen Mountainbike-Rennen laufen“, erklärte Christian Rieg. Mit dem Rennen soll auch der wachsenden Mountainbike-Gruppe der Rad-Union, die beispielsweise 35 Kinder und Jugendliche in ihren Reihen beherbergt, eine Plattform geboten werden. Finanziell konnte die Rad-Union 2018, trotz der Wetterkapriolen bei der Barockstraße, ein gutes Ergebnis erzielen. 6200 Euro sind laut Schatzmeisterin Heidi Wagner als Plus zu verzeichnen, darunter auch rund 3500 Euro aus der Wertstoffbetreuung.

Wie treu die Mitglieder zur Rad-Union halten, ging aus der Aussage von Sachverwalter Walter Schmitt hervor: „Von den 400 Mitglieder der Union haben bereits 125 eine Ehrung erfahren – obwohl wir für frühestens 20 Jahre Mitgliedschaft ehren.“ Kontinuität herrscht auch in Vorstand und Ausschuss: Mit Ausnahme von Annemarie Kogler, die ihren Rückzug bereits vor zwei Jahren ankündigte, wurden alle Personen auf ihren Posten einstimmig wiedergewählt. Umfangreich waren auch die Berichte der Fachwarte für Rennsport und Mountainbike. So berichtete Jugendleiter Edgar Deger beispielsweise von 43 Podestplätzen der Schülerfahrer, Markus Düster von der großen Zahl an Kaderfahrern: „Das ist herausragend.“ Herausragend waren sicherlich auch die vier Baden-Württembergischen Meistertitel von Raphael Bertschinger, Peter Clauß, Georg Steinhauser und Emil Herzog oder auch die Zahl von 16 neuen D-Lizenzen von MTB-Rad-Unionlern, die sich zu Tour-Guides ausbilden ließen. Nicht weniger beeindruckend sind auch die Zahlen der Radtouristiker, die Fachwart Erwin Ellgass vermeldete. 120678 Kilometer haben die Radtouristiker zurückgelegt und belegten damit in der Wertung der württembergischen Vereine klar Platz eins, auf Bundesebene Rang vier. Mit den Worten „Wir bekommen nicht die Unterstützung, die wir bräuchten“, sprach Vorsitzender Christian Rieg die in vielerlei Richtung schwierige Zusammenarbeit mit dem Verband an. Sein Resümee: „Wir sind nach wie vor auf uns gestellt. Die Geldverteilung reicht nicht aus, um in die Fläche zu gehen.“ Umso wichtiger sei es, dass der Verein Tätigkeiten ausübe, Fahrer generiere, eigene Rennen veranstalte: „Wir können bei der Rad-Union froh sein, dass wir aus der Historie heraus gut aufgestellt sind.“

Dem Wunsch einiger Barockstraßen-Teilnehmer, dort eine Zeitmessung zu installieren, erteilte Rieg eine Absage: „Wir werden an unserem System festhalten und nicht jeden Trend mitmachen.“