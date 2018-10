Leichte Verletzungen hat ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 12. Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen erlitten.

Der Kradlenker war laut Polizei auf der Linksabbiegespur in Richtung Isnyer Straße mit geringer Geschwindigkeit unterwegs und wurde dort von einem 61-jährigen Opel-Fahrer erfasst, der sich auf der Geradeausspur befand und sich spontan zu einem Wechsel auf die Abbiegespur entschloss, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz eines Ausweichmanövers durch den Kradlenker war ein Zusammenstoß nicht zu verhindern. Der 52-Jährige stürzte und musste mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, am Opel beträgt die Schadenshöhe rund 3000 Euro.