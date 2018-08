Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der K8002 bei Wangen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer von Primisweiler in Richtung Hiltensweiler, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der angrenzenden Wiese. Der Zweiradfahrer wurde stationär behandelt. Der Sachschaden betrug rund 2000 Euro.