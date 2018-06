Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8005 bei Welbrechts erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer von Wangen kommend in Richtung Obermooweiler unterwegs und wollte zunächst einen Pkw und anschließend einen davor fahrenden Traktor überholen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei vermutlich, so die Polizei, dass der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Der 34-Jährige stürzte und schleuderte in den Grünstreifen der Straße. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die K 8005 war im Zuge der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 4000 Euro.