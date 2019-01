Die Montessori-Lernwerkstatt Wangen hat an Weihnachten auf Geschenke für ihre Schüler verzichtet und dafür eine Spende in Höhe von 300 Euro an den Förderverein Lichtblick getätigt, so eine Pressemitteilung der Lernwerkstatt. Bei der symbolischen Scheckübergabe waren Anne Martin und Helga Osterberger vom Förderverein Lichtblick e.V. bei Ulrike Stärk in der Montessori-Lernwerkstatt anwesend.