Mitglieder bestärken Awamu-Vorstand nach mutmaßlichem Betrug

Sachlich, detailliert und souverän führten Margareta Riese und Sarah Dillmann, erste und zweite Vorsitzende des Vereins „Awamu – Zusammen für Uganda“, am Dienstagabend im Gemeindehaus St. Martin durch die außerordentliche Mitgliederversammlung. Sie war nötig geworden, nachdem der Verein im vergangenen Jahr in Uganda wohl um 23 147 Euro geprellt und betrogen wurde.

„Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Geld investiert und es wäre bedauerlich, wenn wir sagen: Wir lassen euch (Anmerkung der Redaktion: in Buyambi) allein und verfolgen das nicht mehr.“ Gut eine Stunde nach Sitzungsbeginn sagte Margareta Riese diesen Satz, nachdem sich bereits einige Mitglieder dafür ausgesprochen hatten, Buyambi trotz des Rückschlags weiter zu unterstützen. Applaus folgte unter den 66 anwesenden (von insgesamt 238) Vereinsmitgliedern. „Daraus kann ich fast schließen, dass ihr einverstanden seid und wir am Ball bleiben“, meinte Riese.

Wiederholung des Falls soll nicht mehr möglich sein

Zuvor war es hauptsächlich Sarah Dillmann, die die Geschehnisse nochmals Revue passieren ließ. Sie gab eine Übersicht über das Projekt Buyambi, stellte die Entwicklung dar, in deren Verlauf sich offensichtlich ein Betrüger einschaltete, E-Mails austauschte und beantwortete, sich in Uganda auch in Telefonaten Vertrauen erschlich und es schließlich ausnutzte, in dem er den Projektpartner in Buyambi, Pfarrer Jude Ssali, dazu brachte, Gelder für eine angebliche Nieren-Operation und Menschen in Notsituationen weiter zu überweisen. Dillmann legte ausgetauschte E-Mails vor, zeigte Bilder und „Belege“, die sie – im Glauben, sie seien vom Projektpartner – erhalten hat. Und: Sie berichtete von eingeleiteten und zukünftigen Maßnahmen, die eine Wiederholung der Vorgänge nicht mehr möglich machen sollen. 48 370 Euro wurden von Wangen aus regulär für das Projekt Buyambi nach Uganda überwiesen. Nachdem der Verlust in Höhe von 23 147 Euro bemerkt wurde, flossen weitere 9000 Euro, um dringende Posten wie Examen- und Schulgebühren sowie Lehrergehälter bezahlen zu können. Der Zusatzbetrag wurde aus den Rücklagen und damit den Mitgliedsbeiträgen entnommen. (Noch) nicht wieder zur Verfügung gestellt wurde Geld für die Restzahlung für den Grundstückserwerb und die erste Rate für das eigentlich für 2017 geplante Lehrerhaus, in dem neun Lehrer Unterkunft finden sollen.

Dillmann stellt sich hinter die Partner in Buyambi

Dillmann verschwieg auch nicht, dass es auch für sie „nicht ganz verständlich sei“, warum die Partner in Uganda so vertrauensselig gehandelt und Geld für ein angeblich anderes Awamu-Projekt weitergeleitet hätten. Transaktionen dieser Art habe es auch in den vergangenen Jahren „nie gegeben“. Gleichzeitig stellte sie sich aber nach einer Frage aus den Mitgliederreihen, ob denn der Verdacht ausgeräumt sei, dass der vermeintliche Betrug aus dem unmittelbaren Umfeld der Schule komme, hinter die Partner in Buyambi. Auch deshalb, weil laut ihrer Aussage der E-Mail-Kontakt zwischen den Opfern in Wangen und Buyambi und dem oder den Tätern – aus polizeitaktischen Gründen von den Ermittlern in Uganda erwünscht – noch immer funktioniere. Eine entsprechende E-Mail habe sie erst vor wenigen Tagen erhalten. Dillmann: „Die direkt Beteiligten in Buyambi wissen aber über Pfarrer Jude, dass der Betrug bekannt ist.“

Fragen und Anregungen gab es auch zur künftig sicherer zu machenden Kommunikation. Nicht nachvollziehen lässt sich laut Dillmann – auch danach wurde gefragt –, wer das von Pfarrer Jude als Barauszahlung ausgewiesene Geld abgeholt habe: „In Uganda braucht es dafür keinen Ausweise. Es genügt ein Name und Code.“ Beruhigen konnte Margareta Riese die Mitglieder hinsichtlich der Vereinsrücklagen: „Es war immer schon unser Bestreben, genügend Rücklagen zu haben, damit wir bei einem Einbruch der Spenden noch Schulgelder für ein bis zwei Jahre bezahlen können und die Kinder nicht heimschicken müssen.“ Der Zeitdruck für den Bau des Lehrerhauses ist nach Aussage Dillmanns „nicht so hoch“. Eile habe allerdings der Landkauf: „Land ist auch in Uganda ein begehrte Ware. Bei dieser Ausgabe werden wir schauen müssen, was wir tun können.“ Möglicherweise wird es eine Beschlussfassung bei der ordentlichen Mitgliederversammlung in einigen Wochen geben.

Geld der SZ-Leser ging nach Nakiyaga

Der Verein Awamu – Zusammen für Uganda unterhält parallel mehrere Projekte. Nachstehend aufgelistet sind die Standorte und Inhalte der verschiedenen Partner:

Buyambi: Grundschule mit Internat sowie Kinder und Jugendliche in weiterführenden Schulen und in der Ausbildung. Im aktuellen Schuljahr werden 34 Grundschüler und 27 Schüler in weiterführenden Schulen beziehungsweise in der Ausbildung über Schulpatenschaften gefördert. 2017 gab es 21 Absolventen. Darüber hinaus wird in den aktuellen Bedarf (wie derzeit den Landtitel oder – geplant – ein Lehrerhaus) investiert.

Nakiyaga: Hauswirtschaftliche Mädchenschule mit zweijähriger Ausbildung. Derzeit sind 35 Mädchen im ersten, 33 im zweiten Ausbildungsjahr. Für Nakiyaga gibt es keine Schulpatenschaften, sondern eine jährliche Fördersumme in Höhe von 3000 Euro. Darüber hinaus fließen nach Nakiyaga mindestens 5800 Euro der Sternsingeraktion von St. Martin. Von Awamu wird über die jährliche Fördersumme hinaus auch je nach Bedarf in die Infrastruktur und in Unterrichtsmittel investiert. Zusätzlich unterstützt Awamu Frauengruppen mit kleineren Summen. Nach Nakiyaga flossen 2016 auch Gelder aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen macht Freude“ in Höhe von 4040 Euro. Damals ersetzte Awamu Batteriespeicher für die Solaranlage in der Mädchenschule, die insgesamt 7200 Euro kosteten.

Region Masaka: In der Region Masaka wurden über Awamu bis jetzt über 150 Brunnen errichtet. Etwa 20 Kilometer von der Stadt Massaka entfernt liegt die Entbindungsstation Bukomansimbi. Sie wird jährlich mit 3000 Euro unterstützt. Jüngst entstand dort auch ein Labor, um Krankheiten, insbesondere Malaria, ortsnah diagnostizieren zu können.

Kamukongo: Unterstützung eines Kinderheimes durch aktuell insgesamt 23 Schulpatenschaften (teilweise mit Logis) und sechs Kindern in schwierigen Familiensituationen.