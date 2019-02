Mitarbeiter der Autobahnmeisterei beteiligen sich an Warnstreik

Die komplett im Dienst stehende Mannschaft der Autobahnmeisterei Wangen hat sich am Montag an einem Warnstreik beteiligt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte dazu aufgerufen, denn in zwei Verhandlungsrunden hat der Arbeitgeber der Länderbeschäftigten kein Angebot abgegeben, wie die Gewerkschaft mitteilt. Bis zum nächsten Verhandlungstermin ab Donnerstag finden nun laut Verdi im ganzen Land Warnstreiks statt, um die Arbeitgeber für die Abgabe eines wertschätzenden Angebotes und Abschlusses der Tarifverhandlungen zu motivieren. Verdi fordert nach eigenen Angaben sechs Prozent, mindestens jedoch 200 Euro. Sollte es zu keinem Ergebnis in der letzten Verhandlungsrunde kommen, ist mit weiteren und längerfristigen Streiks zu rechnen, heißt es abschließend.